Lebenstedt: Autos krachen auf Neißestraße ineinander - Verletzte

Am Sonntagabend ist es in Salzgitter-Lebenstedt zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Gegen 22.02 Uhr wurden die Rettungskräfte zur Kreuzung Neißestraße/Albert-Schweitzer-Straße alarmiert.

Zwei Menschen verletzen sich bei Unfall auf Neißestraße in Salzgitter

Wie Julian Naujoks, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, berichtet, waren zwei Autos im Kreuzungsbereich kollidiert. Glücklicherweise, so Naujoks weiter, wurde dabei keine Person eingeklemmt. Jedoch mussten zwei Personen durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden.

Laut Polizei kam ein weißer Seat aus Fahrtrichtung Albert-Schweitzer-Straße und stieß im Kreuzungsbereich mit dem von der Neißestraße kommenden silbernen Volkswagen zusammen. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam, konnte die Polizei am Sonntagabend nicht abschließend klären.

Wie genau es zum Unfall in Lebenstedt kam, ist bisher nicht bekannt. Foto: Phil-Kevin Lux-Hilleberecht / FMN

Auf der Neißestraße in Lebenstedt kracht es öfter

Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz der Rettungskräfte beendet.

Es war nicht der erste Unfall in diesem Kreuzungsbereich. Immer wieder kommt es in diesem Bereich zu teils schweren Verkehrsunfällen. Wie Augenzeugen berichten, war die Ampel an dieser Kreuzung bereits den ganzen Sonntag über ausgeschaltet, auch die Polizei bestätigte dies. Ob das an dieser Stelle sonntags üblich ist, war am Sonntagabend nicht zu klären.

Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Salzgitter, die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Lebenstedt, die Polizei und der Rettungsdienst. und auch Polizei und der Rettungsdienst.

