Salzgitter im Party-Modus - weiter geht es mit dem Cityfest

Die Partygänger haben derzeit in Salzgitter viel zu tun. Am nächsten Wochenende steht das Cityfest in Lebenstedt auf dem Programm. Wer es etwas ruhiger mag, kann eine Ausstellungs-Eröffnung besuchen. Senioren in Salzgitter-Bad feiern ihr Sommerfest, und die Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte lädt zu einem spannenden Vortrag ein. Hier sind unsere Tipps fürs nächste Wochenende.

Das Cityfest in Lebenstedt startet am Freitag mit einem Höhepunkt - dem Feuerwerk

Mit drei Tagen Party, Kirmes und Unterhaltung sowie einem verkaufsoffenen Sonntag lockt die Werbegemeinschaft City Lebenstedt von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. August, in die Innenstadt. Geboten werden beim Cityfest zwei Bühnen mit vielfältigem Musikprogramm, ein Feuerwerk, eine riesige Kirmes und zahlreiche Stände und Buden. Neu in diesem Jahr: Die Bühne, die zuletzt im Bereich der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) stand, zieht um in die Chemnitzer Straße. Dieser Bereich der City wird somit erstmals einbezogen. Und: Im vorderen Bereich der Straße In den Blumentriften bis zum Rathausvorplatz werde nun erstmals ein reiner Festplatz mit Rummel ausprobiert. „Dort gibt es die verschiedenen Fahrgeschäfte und zahlreiche Buden mit Essen und Getränken“, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Jürgen Neumann.

Insgesamt hat die Werbegemeinschaft etwa 60 Beschicker verpflichtet. Einer der Höhepunkte des Festes soll wieder das große Feuerwerk sein, das am Freitagabend vom Rathausdach aus gezündet wird. Und: Der Sonntag, 20. August, ist verkaufsoffen. Das heißt, zahlreiche Geschäfte in der Lebenstedter Innenstadt werden von 13 bis 18 Uhr öffnen. Die Öffnungszeiten der Kaufleute an den anderen Tagen: Freitag bis 18.30 Uhr, Samstag bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten der Stände: Freitag bis 23 Uhr (bei Bedarf bis 2 Uhr), Samstag bis 24 Uhr (bei Bedarf bis 2 Uhr), Sonntag bis 19 Uhr. Offiziell eröffnet wird das Cityfest übrigens am Freitag um 16.45 Uhr auf der großen Bühne am Monument. Das genaue Musik- und Unterhaltungsprogramm gibt es im Internet unter www.citylebenstedt.com

Unter dem Titel „Inspiration und Farbenrausch“ stellt Ingrid Jesussek ihre Werke in der Begegnungsstätte Brücke aus. Foto: Privat / FMN

Unter dem Titel „Inspiration und Farbenrausch“ stellt Ingrid Jesussek ihre Arbeiten in der Begegnungsstätte Brücke in Lebenstedt vor. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 18. August, 17.30 Uhr. Als Märchenerzählerin ist Ingrid Jesussek in Salzgitter bestens bekannt. In der Ausstellung präsentiert sie nun ihre Kunst. Die gelernte Erzieherin hat erst vor wenigen Jahren die Acrylmalerei für sich entdeckt. In ihren Bildern spielt Magie wiederum eine große Rolle. Landschaften, Menschen und Stillleben sind zu sehen. Dabei ist ihr die Stimmung wichtig, die jedes Bild einzigartig macht. Die Lichtenbergerin experimentiert mit Farbharmonie, Bildaufbau und verschiedensten Materialien. Auch bei den Werkzeugen, mit denen sie malt, ist sie vielseitig und experimentierfreudig. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Fredenberg Forums, Kurt-Schumacher-Ring 4, im Fredenberg zu sehen. Weitere Infos: www.fredenberg-forum.de

Die Senioren in Salzgitter-Bad feiern ihr Sommerfest

Im Garten des Seniorentreffs Salzgitter-Bad, Kniestedter Herrenhaus, Braunschweiger Straße 137a, findet am Freitag, 18. August, das Sommerfest statt. Von 15 Uhr an lädt das Team des Treffs ein. Das Sommerfest bietet den Seniorinnen und Senioren laut Stadtverwaltung eine willkommene Gelegenheit, sich in geselliger Atmosphäre mit alten Freunden auszutauschen und neue Bekanntschaften zu schließen. Es gibt Musik mit den „Waikikis“, ein Glücksrad und ein Foto-Stadtteil-Quiz. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Karten gibt es bei Gerrit Jobst im Seniorentreff Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 839-2230 oder bei Yvonne Hartung (Stadtteilarbeit) unter (05341) 2449033. Im Eintrittspreis von 5 Euro sind Kaffee und Kuchen enthalten.

Zu einem spannenden Vortrag lädt die Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte am Samstag, 19. August, von 15 bis 16 Uhr ein. Das Thema lautet: „Aufgedeckt: Filmpropaganda für die Reichswerke „Hermann Göring“. Im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres hat sich Malte Freisem intensiv mit dem Propaganda-Film „Die Hermann-Göring-Werke bauen“ (1939-41) auseinandergesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Gedenkstätte. In seinem Vortrag deckt er die manipulierenden Stilmittel, die in dem Film verwendet wurden auf und präsentiert seine sehr persönliche Filmkritik, die er durch eine künstlerische Bearbeitung der bewegten Bilder zum Ausdruck bringt. Der Vortrag findet im Seminarraum in der Gedenkstätte statt. Zugang über Salzgitter AG, Tor 1, Eisenhüttenstraße in Watenstedt. Kontakt über den Arbeitskreis Stadtgeschichte, Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte, Wehrstraße 29, in Lebenstedt. Telefon: (05341) 44581.

