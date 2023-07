Einsatz in Salzgitter-Bad: Polizei kontrolliert Shisha-Bars

Salzgitter-Bad Die Beamten waren am Mittwochabend gemeinsam mit dem Zoll, der Stadt Salzgitter und dem Gewerbeaufsichtsamt in drei Bars unterwegs. Das war der Grund.

In Salzgitter-Bad fanden am Mittwoch in Shisha-Bars Kontrollen statt.

In Salzgitter-Bad hat es am frühen Mittwochabend einen Polizeieinsatz aufgrund von Kontrollen in Shisha-Bars gegeben. Mehrere Stunden war die Verfügungseinheit der Polizei Salzgitter, mit dem Zoll, dem Kommunalen Ordnungsamt der Stadt Salzgitter sowie dem Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig in Salzgitter im Einsatz.

Wie der Einsatzleiter der Polizei Salzgitter, Björn Hirsch, auf Nachfrage erklärt, wurden insgesamt drei Bars im Stadtgebiet auf Verstöße beispielsweise hinsichtlich arbeitsrechtlicher oder steuerrechtlicher Aspekte kontrolliert. Immer wieder gab es dabei in der Vergangenheit Probleme, so Hirsch weiter. „Unsere Kontrollen zeigen Wirkung.“ Man wolle dabei aber nicht immer die Shisha-Bars in Szene setzen, so Hirsch abschließend. Erst kürzlich gab es auch Kontrollen beispielsweise in Gaststätten.

Welche Erkenntnisse genau bei den Kontrollen gemacht wurden, würden in einer separaten Mitteilung dargelegt. Aus Sicht des Polizei-Einsatzleiters sei man mit den Ergebnissen jedoch zufrieden.

lux

