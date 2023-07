Feuerwehr und DLRG suchen vergeblich nach Person im Salzgittersee

In der Nacht zu Donnerstag ist es zu einer groß angelegten Personensuche am Salzgittersee in Höhe der Reppnerschen Bucht gekommen. Passanten meldeten eine vermeintliche Person in Notlage: Sie gaben gegenüber der Rettungsleitstelle an, dass eine Person mutmaßlich von der Badeinsel in den See gesprungen, aber nicht wieder aufgetaucht sei.

Gegen 23.42 Uhr rückten Rettungskräfte der Salzgitteraner Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr aus Lebenstedt, der Werksfeuerwehr der Salzgitter AG und der DLRG an. Wie Laura Rischmüller, Einsatzleitern der Berufsfeuerwehr Salzgitter, berichtet, habe man sich sofort mit mehreren Booten und Tauchern auf die Suche nach der Person gemacht. Auch über eine Drehleiter versuchte man, mithilfe einer Wärmebildkamera eine mögliche Wärmequelle zu lokalisieren – jedoch ohne Erfolg.

Salzgitteraner Rettungskräfte stellen Suche nach fast drei Stunden ein

Nach zirka zweieinhalb Stunden wurde die Suche ohne Erkenntnisse eingestellt. Es konnte keine Person aufgefunden werden. Bis zum Abschluss des Rettungseinsatzes waren zu Spitzenzeiten insgesamt mehr als vierzig Rettungskräfte am Salzgittersee im Einsatz.

Es blieb nicht der einzige Einsatz für die Salzgitteraner Feuerwehr in dieser Nacht: Wenige Stunden später brannte ein Müllberg auf dem Gelände der Deponie in Heerte.

