Weltmusik in Salzgitter: Das Klesmerfestival startet wieder

Musik aus aller Welt in Salzgitter: Beim Festival der Klesmer und Weltmusik, das vom Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Juni, auf dem Klesmerplatz stattfindet, werden namhafte und preisgekrönte Künstlerinnen und Künstler musikalische Vielfalt präsentieren, teilt die Stadt mit. Das Musikfest in der Altstadt ist eine Umkehrung der früheren Verhältnisse: Sind im 19. Jahrhundert die Musikerinnen und Musiker aus Salzgitter in die weite Welt gezogen, so kommen jetzt Künstlerinnen und Künstler aus der Welt hierher.

Auch eine Nyckelharpa kommt zum Einsatz

Den Auftakt macht am 2. Juni, 17 Uhr, die Band „Vagabund“. Mit Witz und Wärme geben sie den alten Klezmer-Tänzen neuen Glanz und lassen auch mal bekannte Filmmelodien durchblitzen, heißt es. Um 19 Uhr begibt sich Musiker Thomas Roth mit seiner „Roth Nyckelharpa Journey“ und seiner skandinavischen Nyckelharpa auf eine stilistische Weltreise mit Traditionals und Eigenkompositionen. Nach Perlen der Rock- und Popgeschichte wird um 21 Uhr die Band „Polkaholix“ tauchen, um sie neu zu fassen, heißt es weiter. Der Glanz ihrer Coverversionen lasse die Originale alt aussehen. In den Umbauphasen spielt die Band „Just Talk“ eine Mischung aus Standards und auch weniger bekannten Perlen des Pop-Jazz.

Am Samstag, 3. Juni, startet die Band „Colalaila“ das Programm um 17 Uhr. Das Ensemble in klassischer Besetzung bezaubere durch musikalische Intensität und temperamentvolle Darbietung. Einen authentischen Einblick in das jüdische Leben werde die „Queen of Klezmer“ Irith Gabriely in Form chassidischer Geschichten geben.

Auch in den Umbaupausen gibt es Musik

Um 19 Uhr werden die israelischen und iranischen Musiker von „Sistanagila“ spielen. Sie bedienten sich sowohl folkloristischer und religiöser Melodien aus Klezmer, sephardischer und traditionell persischer Musik, als auch moderner und klassischer Kompositionen. Mit ihrer federleichten und nie beliebige Mixtur aus Afrobeat, Reggae, Pop, Soul und Jazz wird um 21 Uhr Sängerin Nina Otot mit ihrer kenianischen Band begeistern, heißt es weiter. In den Umbaupausen spielt „Doubassin Sanougo“.

Am Sonntag, 4. Juni, 12 Uhr, zeigt der Kinderchor „Sölter Kinder“, dass man gar nicht früh genug mit Musik und Gesang anfangen kann. Um 12.30 Uhr kommt das „Trio Picon“ auf die Bühne, das verschiedene Musiktraditionen verbindet. Die Band „Evelyn Kryger“ (14 Uhr) verquirle komplexe Songstrukturen mit ungewöhnlichen Grooves und kraftvollen Melodien. Um 16 Uhr spiele „Tone Fish“ eine überraschende und unvorhersehbare Musikmischung.

Es gibt einen Imbiss. Eintritt frei.

Lesen Sie auch:

Wie soll Salzgitter zur Kultur-Perle werden?

Klesmer-Festival in Salzgitter-Bad ist eröffnet

Festival in Salzgitter-Bad startet mit „Klezmers Techter“

Heiße Töne beim Klesmer-Festival in Salzgitter

Wie Ilse Becher Salzgitters Aussehen formte

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de