Fredenberg: Falscher Handwerker stiehlt Schmuck und Bargeld

In Salzgitter-Fredenberg hat ein Unbekannter am Freitag eine 82-Jährige betrogen – und aus seiner Wohnung Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe gestohlen. Wie die Polizei erläutert, klingelte der Mann am Vormittag am Haus im Siemensweg. Der Täter gab sich als Handwerker eines Wasserversorgungsbetriebes aus und behauptete, dass Leitungswasser wäre von Bakterien befallen.

Die 82-Jährige ließ den falschen Handwerker hinein. Dieser forderte das Opfer nun auf, die Wasserhähne aufzudrehen, während er die Wasserleitungen im Keller überprüfe. Die Ablenkung der Geschädigten nutzte der Täter, um Wohn- und Schlafzimmer zu durchsuchen. Nachdem er den Schmuck und das Bargeld entdeckt hatte, flüchtete er unerkannt aus der Wohnung.

Mehrere Schockanrufe in Salzgitter am Freitag

Zudem verzeichnete die Salzgitteraner Polizei am Freitag im Stadtgebiet diverse Schockanrufe. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte oder Mitarbeitende von Staatsanwaltschaften aus und täuschten den angerufenen Personen einen vermeintlich tödlichen Verkehrsunfall vor, der angeblich durch einen Familienangehörigen verursacht worden wäre. „Im Anschluss fordern die Täter immer zur Zahlung einer notwendigen Kaution in Form von Bargeld, Schmuck oder Edelmetallen auf, um die angeblich bevorstehende Untersuchungshaft der Familienangehörigen abzuwenden“, erklärt die Polizei. Und appelliert: „Unter keinen Umständen sollten Sie Bargeld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen aushändigen.“

red

