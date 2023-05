Top 3 – Salzgitter steht ein historisches Wochenende bevor

Salzgitter. Am Wochenende nach dem Vatertag lässt die Stadt es ruhiger angehen – ein paar Kulturperlen gibt es trotzdem.

Motordraisinenfahrten gibt es im historischen Bahnhof in Klein Mahner.

Am Wochenende nach dem Vatertag lässt die Stadt Salzgitter es kulturell ein wenig ruhiger angehen. Fans von Oldtimern und ungewöhnlichen Ausstellungen finden vielleicht trotzdem die eine oder andere Attraktion in der Stahlstadt.

Das einzige Konzert, das am Samstag, 20. Mai, stattgefunden hätte, wurde von der Band „Parents Rock“ kurzfristig abgesagt. Eines der Bandmitglieder ist laut Mitteilung erkrankt. Nun sucht „Parents Rock“ nach einem Ersatztermin. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Zweites Oldtimertreffen

Die aktiven Vereinsmitglieder der der Dampflok-Gemeinschaft 41 096 laden zum zweiten Straßen-Oldtimertreffen nach Klein Mahner ein. Unter dem Motto „Straße trifft Schiene“ werden rund 50 historische Fahrzeuge erwartet. Los geht es am Sonntag, 21. Mai, ab 11 Uhr auf dem Gelände des Museumsbahnhofs Klein Mahner. Die Besucher erwarten historische Schlepper, Unimog, Autos, Laster und Motorräder. Dazu bietet der Verein auch Handhebel-und Motordraisinenfahrten sowie Führer-standsmitfahrten mit der Diesellok Köf 2 und die Mitfahrt auf einer Feuerwehrdrehleiter an. Der Eintritt ist frei.

Internationaler Museumstag

Zum diesjährigen Motto des Internationalen Museumstages „Happy museums – Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“ bietet das Städtische Museum Schloss Salder am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 17 Uhr, viele Besonderheiten für Kinder und Erwachsene an.

In der Sonderausstellung „Drauf geschissen 2.0“ können sich Interessierte einen gesunden Magen-Darm-Tee aus frischen, biologisch angebauten Kräutern in Apotheken-Qualität selbst anmischen. Dafür gibt es verschiedene Rezepturen und kleine Infos zu den Kräutern. Außerdem bietet das Museumsteam zu jeder vollen Stunde fachkundige Kurzführungen durch die Ausstellung an. Für Kinder gibt es ein Gewinnspiel sowie einen Mitmachbogen zum Thema „Tiere“ - Wer hat denn da hingemacht?“. Außerdem steht das riesengroße Plumpsklo zum Klettern bereit.

Nur noch am 21. Mai ist außerdem die Kunstausstellung „Erinnerung der Arbeit“ der Städtischen Kunstsammlungen zu sehen. Seit März war sie im Städtischen Museum Schloss Salder ausgestellt. Unter dem Titel „Lohn und Brot“ sind im Rahmen der Ausstellungsreihe zahlreiche Werke von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern im Städtischen Museum Schloss Salder zu sehen. Die ausgestellten älteren Werke der Städtischen Kunstsammlungen dokumentieren überwiegend noch den klassischen Broterwerb, die neueren Arbeiten zeigen die Entwicklung in die Zukunft. Das Städtische Museum Schloss Salder ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist auch hier frei.

Wandern mit dem Harzklub

Wer am Wochenende lieber raus in die Natur von Salzgitter möchte und auf Entschleunigung aus ist, der ist beim Harzklub-Zweigverein Salzgitter richtig. Am Sonntag, 21. Mai organisiert der Verein eine 13 Kilometer lange Wanderung durch den Vöppstedter Forst. Los geht es um 9.30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße 117. Wanderführer ist Rainer Kanbach. Weitere Infos gibt es unter der (05341) 396137.

