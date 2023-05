Lichtenberg und Lesse: Verein soll Betreuungsproblem lösen

Eine Betreuung für Schüler aus in Lichtenberg (Foto) und Lesse steht in Aussicht (Symbolbild).

Erleichterung in Lichtenberg und Lesse: In den beiden Ortschaften bahnt sich eine Lösung für die Eltern an, die ein verlässliches Betreuungsangebot benötigen, meldet die Stadt. Nachdem am

15. März das in den vergangenen Monaten von Eltern und mit Unterstützung der Stadt erarbeitete Konzept der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, gehe es nun in die entscheidende Phase. Die Elterninitiative freue sich darüber, dass der Verein Chillies gegründet werden kann, heißt es weiter. Angestrebt werde eine verlässliche nachschulische Schulkinderbetreuung für Familien aus Lichtenberg und Lesse.

Start mit einer Gruppe von 25 Kindern

Gestartet werde zunächst mit einer Gruppe von maximal 25 Kindern. Die Betreuung soll nach den Sommerferien beginnen - und es seien schon jetzt nur noch wenige Betreuungsplätze verfügbar. Das Gründungsteam lädt alle Eltern und Sorgeberechtigten, die ihre Kinder in der Grundschule Lichtenberg oder der Außenstelle Lesse haben, zur Gründungsversammlung am Mittwoch, 24. Mai, um 18.30 Uhr im Chillhouse in Lichtenberg ein.

Für Fragen und Informationen sowie bei Interesse können die Eltern des Gründungsteams unter chillies-ev@hotmail.com kontaktiert werden. Die Stadt weist darauf hin, dass auf Fragen und Grundsätzliches am Abend der Gründungsversammlung nur noch bedingt eingegangen werden könne.

