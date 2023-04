Alle Infos zum Salzgittersee auf einen Blick

Salzgitter. Wo kann man am See Zeit verbringen, wo kann man etwas Gutes essen und wie steht es um die Badesaison? Alle Fragen rund um den See beantworten wir hier

Die Strände am Salzgittersee sind in der Badesaison immer gut besucht.

Seit Sonntag, 9. April ist die diesjährige Saison am Salzgittersee eröffnet. 43 mutige Fackelschwimmer haben beim traditionellen Event den Meeresgott Poseidon geweckt und damit alle Sport- und Freizeitaktivitäten rund um den See offiziell eröffnet.

Als weiteres großes Highlight findet dieses Jahr im August das zweite große Brawo-Seefestival statt. Vom 25. bis zum 26. August steigt dann wieder eine große Party rund um den See. Ein genaues Programm steht noch nicht fest. Aber der Salzig-Bandcontest soll erneut im Rahmen des Festivals stattfinden. Beim größten Bandwettbewerb der Region werden dann wieder die besten Bands und Solokünstler aus allen Musikrichtungen gesucht. Alle weiteren Fragen rund um den Salzgittersee und die Saison beantworten wir hier:

Wie groß und wie tief ist der Salzgittersee?

Der gesamte See ist ungefähr 75 Hektar groß, breitet sich von Norden nach Süden auf eine länge von 2120 Metern aus und von West nach Ost auf eine länge von 800 Metern. Der See fast um die 1.875.000 Kubikmeter Wasser. An seinem tiefsten Punkt ist er 17 Meter tief, meistens ist er aber um die 2,5 Meter tief. Die Strandfläche ist am Ostufer 1200 Meter lang und 35 Meter breit und am Westufer 400 Meter lang und 10 Meter breit.

Kostet der Salzgittersee Eintritt?

Nein, der Salzgittersee, seine Strände, den Piratenspielplatz, die verschiedenen Sportanlagen, die Aussichtstürme, das Wegenetz und die Insel in der Mitte können kostenlos genutzt werden.

Darf man im Salzgittersee baden?

Ja, an den ganzen Badestränden ist das Baden im See erlaubt. Die Wasserqualität wird gesundheitsamtlich ständig überwacht und ist sehr gut. Es gibt auch ausgewiesene Hundebadestellen.

Wo kann man am Salzgittersee etwas essen?

Während der Saison gibt es fünf Haupt-Gastroangebote am Salzgittersee. Von der Beachbar bis zum klassischen Restaurant ist alles dabei.

Direkt an der Wasserskianlage ist das Café und Bistro Sonnendeck. Dort können sich Besucher während der Skieinlagen entspannen oder auch so vorbeikommen und sich abkühlen. Weitere Infos dazu gibt es unter: https://www.wasserski-salzgitter.de/unsere-gastro/

An der Reppnerschen Bucht steht das Café del Lago. Das Restaurant bietet zeitgenössische Küche mit Seeblick. Auch Kaffee und Kuchen gibt es dort. Wer sich dazu informieren möchte, wird hier fündig: https://www.cafedellago.de/

In Sichtweite des Piratenspielplatzes öffnet JIM’s Beachbar jede Badesaison. Die Bar bietet frische Cocktails, selbst gemachtes Essen, Kaffee, Kuchen und öfter spielen Musiker dort auch Live-Musik. Die Betreiber sind auf den sozialen Medien sehr aktiv. Aktuelle Infos gibt es hier: https://www.instagram.com/jims_beach_bar_sz/?hl=de

Das Restaurant Seeterrasse ist in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes. Seit 25 Jahren genießt es bei den Salzgitteranern einen guten Ruf. Von dort aus kann man direkt auf den See blicken. Die Küche ist zeitgenössisch, regional und wird auch saisonal angepasst. Mehr Infos gibt es hier: https://restaurantseeterrasse.de/

Das Hotel am See bietet nur wenige Fußminuten entfernt gleich zwei Restaurants mit eigenen Küchen und einem regionalen und saisonalen Angebot. Mehr Infos gibt es hier: https://www.hotelamsee.com/

Darf man am Salzgittersee auch selbst grillen?

Ja, das Grillen ist an vier ausgewiesenen Grillplätzen am Ostufer, an der Westseite, an der Surferbucht und am Piratenspielplatz erlaubt. Achtung: An besonders heißen und trockenen Sommertagen könnte das Grillen verboten sein. Die Stadt Salzgitter informiert dazu meist auf ihrer Internetseite hier: https://www.salzgitter.de/pressemeldungen/2023/

Kann man am Salzgittersee übernachten?

Direkt am See kann man nicht übernachten. Wenige Fußminuten vom Seeufer entfernt bietet allerdings das Hotel am See seine Räumlichkeiten zur Übernachtung an. Auch mit einem Haustier darf man dort übernachten. Ein eigenes Frühstück bietet das Hotel ebenfalls.

Kann man am Salzgittersee segeln und rudern?

Ja, der Salzgittersee hat dafür eine eigene 2 Kilometer lange Regattastrecke. Aber auch außerhalb dieser Strecke darf man segeln und rudern. Ein Bootsverleih verleiht außerdem, Tretboote, Kanus, Kajaks, Paddel, Schwimmwesten und Stand-Up-Paddel.

Kann man am Salzgittersee tauchen?

Ja, man kann am See das ganze Jahr über kostenfrei tauchen. Eistauchen ist im See allerdings nicht möglich, weil Taucher kein Einstiegsloch in den gefrorenen See bohren dürfen. Ein guter Ansprechpartner hierzu ist der örtliche Tauchverein: http://tgsepia.de/

Kann man am Salzgittersee campen?

Ja, direkt am Stadtbad mit Seeblick gibt es 20 Stellplätze für Reisemobile. Die Standgebühr beträgt fünf Euro pro Tag. Für 6 Stunden Strom zahlen Camper einen Euro und für 100 Liter Frischwasser zahlen sie 2 Euro.

Welche Attraktionen gibt es noch am Salzgittersee?

In der Nähe des Sees gibt es noch eine Eissporthalle mit eigener Eisfläche, einen Segelflugplatz. Direkt am See liegt eine Wasserskianlage. Der ASV Fuhsetal verwaltet außerdem ein Angelrevier am Salzgittersee. Der Verein bietet in jeder Saison ab dem 17. Mai auch Gastkarten. 1 Tag kostet hier 15 Euro. Mehr Infos dazu: https://www.asvfuhsetal.de/gastkarten/

