Wo das Riesenrad in Salzgitter Besucher lockt

Lebenstedt. Rummel auf dem Festplatz: Noch bis Sonntag öffnet der traditionelle Ostermarkt. Was in diesem Jahr die besonderen Glanzpunkte sind, lesen Sie hier.

Der traditionelle Ostermarkt auf dem Festplatz an der Neißestraße in Lebenstedt geht in die Schlussphase. Noch bis zum kommenden Sonntag öffnen die sechs Imbissbuden, sechs Kinder-Karussells und fünf Fahrgeschäfte wie der Autoscooter, die „Jaguar“-Bahn und das 38 Meter hohe Riesenrad der Schausteller-Familie Hanstein aus Bremen, das 2022 in Salzgitter Premiere hatte. „Es ist“, sagt Schausteller Konrad Ahrend, „das Rathaus des Festplatzes.“

Frühjahrsmarkt ist trotz trüben Wetters gestartet

Schausteller sind seit Jahrzehnten auf dem Ostermarkt

Familie Ahrend aus Peine-Schmedenstedt auf dem Rummel

Flugsimulator hat Premiere

Seit 60 Jahren gebe es den traditionellen Ostermarkt schon, betont Ahrend: „Der ist in Salzgitter bekannt durch und durch.“ Ausrichter der Veranstaltung ist der Schaustellerverband Harz und Heide. Wenn täglich von 14 bis 22 Uhr die 35 Schausteller ihre Geschäfte öffnen, sind es vor allem Familien mit Kindern, die auf den Festplatz strömen. Sie werden in diesem Jahr erstmals auch den Imbissstand mit vegetarischen Gerichten wie den Kartoffelspiralen kennenlernen, den Flugsimulator aus Braunschweig ausprobieren oder sich Getränke am zwölf Meter langen Ausschank genehmigen.

Trotz gestiegener Energiepreise und wachsender Lebensmittelkosten sei sich der Berufsverband einig, die Preise nicht zu überteuern und sie familienfreundlich zu gestalten, sagt Ahrend. Dazu trägt sicher bei, dass die Schausteller nach eigenen Angaben die Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt haben, um so sparsamer und effizienter arbeiten zu können.

Mit Sonderaktionen wird auch diesmal nicht gespart. So gibt es am Samstag beim Familientag ermäßigte Preise, zudem ein „Großfeuerwerk“ und am Sonntag eine „Happy Hour“ .

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de