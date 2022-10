Das sind die Top 5 Veranstaltungen am Wochenende in Salzgitter

Salzgitter. Jazz, Musical, Folk, Kabarett und Klassik – das können Sie am Wochenende in Salzgitter unternehmen.

Dieses Wochenende gibt es massig Kulturangebote für Augen, Ohren und zum Nachdenken in Salzgitter. Ob beim Musical in Salzgitter-Bad, beim Kabarett in Thiede oder beim Konzert in Salder – rund um die Landtagswahlen ist die Auswahl vielseitig. Wie jede Woche, haben wir an dieser Stelle fünf Tipps für Sie herausgesucht, bei denen sich ein Besuch vielleicht besonders lohnen könnte.

Jazz-Band feiert in der Kniki

Die Jazz-Band „Soko“, die seit 40 Jahren besteht, feiert ihren Geburtstag mit einem Konzert am Samstag, 8. Oktober, ab 20 Uhr in der Kniestedter Kirche. Neben den Jazz-Musikern Otto Jansen und Manfred Sauga tritt auch Sängerin Velile Mchunu auf, die als Darstellerin im Musical „König der Löwen“ bekannt wurde. Das Konzert, das Jazz mit südafrikanischen Wurzeln bietet, wird vom Polizeichor Braunschweig und dem Männer-Gesang-Verein Braunschweig musikalisch unterstützt.

Velile Mchunu ist die Sängerin der Band "Soko". Foto: Privat

Musical Himmlische Zeiten

Mit den Erfolgsproduktionen „Heiße Zeiten“ und „Höchste Zeit“ begeisterten Karrierefrau, Hausfrau, Vornehme und Junge bereits das Tournee-Publikum in ganz Deutschland (auch hier in Salzgitter!). Jetzt kommen „Himmlische Zeiten“! Denn das Leben endet ja nicht immer mit einem Happy End – und was wäre eine Trilogie ohne dritten Teil? In der Privatabteilung eines Krankenhauses treffen sie wieder aufeinander: die Karrierefrau, die ihren Managerposten mit einer kosmetischen Generalüberholung gegen die Konkurrenz verteidigen will, die Junge, die kurz vor Toresschluss ihr zweites Kind bekommt, die Hausfrau, deren Rente nicht zum Leben und nur knapp zum Sterben reicht, und die Vornehme, die nach dem Zusammenstoß mit einem hart geschlagenen Golfball unter Gedächtnisstörungen leidet. Sie kämpfen mit dem Älterwerden und den Symptomen, mit der Angst vor dem Ende und der Hoffnung auf ein Danach. Das Musical wird am 8. Oktober, 20 Uhr, in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad aufgeführt. Karten kosten zwischen 15 und 20 Euro.

Rat City Folk aus Hameln

Am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr treten Tone Fish mit „Rat City Folk“ in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad auf. Iren sind sie nicht. Doch in einer romantischen Landschaft, in der jeder Berg und jeder Fluss seine eigene Sage hat, sind die Musiker von Tone Fish auch aufgewachsen: Die Band kommt aus der Rattenfängerstadt Hameln und will ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise in das Land der grünen Wiesen, Mythen und Pubs mit Irish-Flutes, Bouzouki, Gitarre, Akkordeon und Cajon/Snare führen. Mal feinfühlig, mal kräftig, mit männlichem und weiblichem Gesang in perfekter Mehrstimmigkeit, sorgt die Band für ein Wechselbad der Gefühle zwischen Irlandromantik und Pubstimmung.

Tone City spielen in Spanbeck. Foto: Spike Porteous / Veranstalter

Kabarett in Thiede

Heinz Klever begeisterte bereits bei seinem letzten Auftritt die Zuschauer im evangelischen Gemeindehaus in Thiede. Nun ist er wieder mit seinem neuen Programm „Wird’s wieder so wie’s niemals war“ zu Gast bei Steterkult. Klever ist schon seit vielen Jahren auf verschiedenen Bühnen unterwegs, hat 30 Jahre Schauspielerfahrung bei der Landesbühne Hannover, ist Komponist und Texter für andere Kabarettisten und seit mehr als 15 Jahren Mitglied der Leipziger Pfeffermühle. Er tritt am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr auf. Kostenpunkt: 14 Euro

Heinz Klever tritt bei Steterkult in Thiede auf. Foto: Privat / Veranstalter

Viola und Klavier in Salder

Tobias Reifland entdeckte bereits im Alter von 7 Jahren die Bratsche für sich. Zu seinen Lehrern zählen unter anderem Samuel Mateéscu und Lawrence Power. Seit April 2020 ist er Solo-Bratschist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Tobias Reifland ist vielfach ausgezeichneter Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe. Gemeinsam mit der Pianistin Eunjoo Kang präsentiert er im Fürstensaal von Schloss Salder am Sonntag, 9. Oktober, 17 Uhr, Werke unter anderem von Robert Schumann und Johannes Brahms.

