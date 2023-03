Salzgitter: Polizei warnt vor Taschendieben

Bei der Polizei in Salzgitter sind am Donnerstag mehrere Taschendiebstähle zur Anzeige gebracht worden. So seien zumeist älteren Bürgern die Geldbörsen beim Einkauf gestohlen worden, berichtet ein Polizei-Sprecher.

Betroffen waren demnach beispielsweise eine 80-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann in einem Einkaufszentrum in der Albert-Schweitzer-Straße. In einem Einkaufszentrum in den Blumentriften stahlen die Unbekannten einer 60-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche.

„Ob ein Tatzusammenhang besteht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben“, erklärt die Salzgitteraner Polizei. Hinweise gehen telefonisch an die Nummer (05341) 18970.

Zudem gibt die Polizei Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie diese möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

