Das ist der Plan für neuen Grundschulvorplatz in Steterburg

Thiede. Die Arbeiten für die Neugestaltung des Platzes vor der Grundschule Steterburg berichtet. Was dort in den nächsten Monaten passiert.

Der öffentliche Platz vor der Grundschule Steterburg wird neu gestaltet. Hierzu beginnen am Dienstag, 7. Februar, die Fäll- und Rodungsarbeiten zwischen dem Schulring, Unter den Eichen und Klosterweg. Darüber informiert die Stadt Salzgitter in einer Pressemitteilung. Demnach muss mit zeitweiligen Einschränkungen gerechnet werden.

Im Rahmen der Neugestaltung entsteht der Mitteilung zufolge ein neuer Ort zum Verweilen und Spielen. Begrünungen rund um den Bereich sollen den Platz verschönern. Durch die Umgestaltung soll ein neuer direkter Verbindungsweg von der Breslauer Straße zum Klosterweg und Hagenholz entstehen. Zudem ist zwischen dem Klosterweg und dem neuen Platz ein Stadtteilgarten geplant.

Containerstandort und Eingangstor werden verlegt

Für die Schule und das Familienzentrum würden zuerst neue Stellplätze neben dem Sportplatz und am Klosterweg gebaut, wird in der Mitteilung erklärt. Dafür müssten der Containerstandort am Schulring sowie das Eingangstor am Schulsportplatz verlegt werden. Das Eingangstor soll an die Straße Unter den Eichen verlegt werden.

Zum konkreten Zeitplan: Für den Februar sind Fäll- und Rodungsarbeiten zwischen dem Schulring, Unter den Eichen und Klosterweg geplant. Buschwerk, Sträucher und ein Baum werden entfernt. Zudem sind weitere Rodungsarbeiten hinter dem öffentlichen Platz vorgesehen. Sichtbare Absperrungen vor Beginn der Arbeiten sollen die Bereiche großflächig sichern.

Der Mitteilung zufolge kann es während der Arbeiten zeitweilig zu Einschränkungen beim Befahren oder Parken im Bereich der drei Straßen kommen. „Die Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten“, heißt es. Witterungsbedingt könne es Änderungen geben. Die Rodungsarbeiten werden den Angaben zufolge Ende Februar abgeschlossen sein.

Für die Mitarbeiter sollen 20 Parkplätze entstehen

Für März und April ist geplant, für die Mitarbeitenden der Schule und des Familienzentrums neue Parkplätze am Schulring (angrenzend an die Sporthalle) und am Klosterweg (angrenzend an die Schule) zu bauen. Insgesamt sollen den Beschäftigten der Grundschule und des Familienzentrums nach Abschluss dieser Arbeiten 20 Stellplätze zur Verfügung stehen.

Für die Zeit der Sommerferien ist dann die Neugestaltung des öffentlichen Platzes vorgesehen. „Damit verbunden ist eine verbesserte Wegeführung: Zukünftig können Fußgängerinnen und Fußgänger ebenso wie Radfahrerinnen und Radfahrer direkt in der Verlängerung der Breslauer Straße in den Klosterweg gehen und fahren, ohne den bisherigen erforderlichen Umweg um die Schule herum nehmen zu müssen“, kündigt die Stadt Salzgitter an.

Für das Frühjahr 2024 ist die Eröffnung des neuen Stadtteilgartens geplant. Ein Flyer rund um die Neugestaltung des Vorplatzes ist auf der Internetseite der Stadt Salzgitter (www.salzgitter.de, Stichwort Soziale Stadt Steterburg) abrufbar.

Die Neugestaltung ist ein Projekt des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals „Soziale Stadt“). Wer Fragen hat, kann sich im Büro des Quartiersmanagements, Lange Hecke 4 in Salzgitter, bei Sabine Naats und Max Grafinger melden. Sie sind telefonisch unter (05341) 8879201 und per Email an kontakt@steterburg.net erreichbar.

