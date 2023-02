Kaninchen in Salzgitter ausgesetzt und aus höchster Not gerettet

Salzgitter-Bad. Unbekannte haben in einem abgelegenen Wald bei Ohlendorf fünf Zwergkaninchen ausgesetzt. Sie waren krank und trächtig. So wurden sie gerettet.

Es war wieder einmal eine dieser Situationen, die das Pflegeteam des Tierheims in Salzgitter-Bad sprachlos machte – so beginnt die Mitteilung des Tierheims zu unseren „Tieren der Woche“. Im kalten November wurden demnach in einem abgelegenen Waldstück mehrere Kaninchen gefunden. Sie suchen nun dringend ein sicheres, artgerechtes und liebevolles Zuhause.

Die fünf Zwergkaninchen wurden in einem winzigen Käfig in einem abgelegenen Waldstück ausgesetzt

„Kaninchen als Fundtiere sind nichts Ungewöhnliches, schließlich können diese in Außenhaltung auch mal ein kleines Loch im Zaun ausnutzen, um einen Streifzug durch die Umgebung zu unternehmen“, heißt es in der Mitteilung des Tierheims weiter. Doch im Fall der November-Kaninchen habe sich die Situation anders dargestellt. „In einem 80 mal 40 Zentimeter kleinen Käfig wurden fünf Zwergkaninchen eingepfercht und hilflos in einem Waldstück nahe Ohlendorf zurückgelassen. Es war offensichtlich, dass die Tiere keine Überlebenschance erhalten sollten. Doch sie wurden gefunden und in Sicherheit gebracht“, schildern die Mitarbeiter des Tierheims.

Die Eingangsuntersuchungen hätten die vermeintlichen Gründe zum Vorschein gebracht, warum die Tiere offenbar ihrem Schicksal überlassen werden sollten. „Die zwei Weibchen waren trächtig, sie und ihre männlichen Begleiter hatten zudem weitere gesundheitliche Probleme – wie beispielsweise Schnupfen, Blasen- und Geschlechtsteilentzündungen sowie zu lange Krallen. Die Halter wussten offenbar, dass in Kürze hohe Tierarztkosten auf sie zukommen werden. Es dauerte nur zwölf Tage, bis der Nachwuchs im Tierheim zur Welt kam“, schildert Benjamin Kozlowski, stellvertretender Vorsitzender, die dramatische Situation. Dank der Pflege und Betreuung des Tierheimpersonals seien die inzwischen sieben Zwergkaninchen gesund. Und: Inzwischen lassen sie sich sogar streicheln.

Die Tiere sind inzwischen fit und können vermittelt werden – in ein Zuhause ohne Käfighaltung

Kato, Forelle, Matjes, Merope, Dakota, Lunette und Kila bilden das muntere Grüppchen aus drei Männchen und vier Weibchen, welches ab sofort ein Zuhause sucht. Gerne dürfen die Zwergkaninchen paarweise oder zu bereits vorhandenen Artgenossen gleichen Alters ziehen. „Vermittelt wird nur in ein Zuhause ohne Käfighaltung“, betont Kozlowski.

