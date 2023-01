Top 5 am Wochenende – Hier gibt es in Salzgitter Kulturperlen

Salzgitter. Schlosskonzert, Pop-Kabarett, Liederabend und eine Modelleisenbahn- und Autobörse – Salzgitters kulturelles Angebot ist am Wochenende vielfältig.

Das kulturelle Buffet ist dieses Wochenende in Salzgitter reich gedeckt. Neben einigen Konzerten punktet Salzgitter mit Pop-Kabarett und, nach zwei Jahren Corona-Pause, mit einer Modelleisenbahn- und Autobörse. Fünf Kulturperlen haben wir an dieser Stelle für Sie herausgesucht:

Liederabend in der Kulturscheune

In der Kulturscheune wollen die Schauspielerin Elke Wollmann und Pianistin Béatrice Kahl ihren Auftritt der französischen Sängerin Edith Piaf widmen. Bei der Veranstaltung des Kulturkreises am Freitag, 3. Februar, erzählen Wollmann und Kahl die Geschichte der Edith Gassion – von der kleinen Straßensängerin zur Sängerin Edith Piaf.

Elke Wollmann (Gesang) und Béatrice Kahl (Klavier) treten in der Kulturscheune auf. Foto: Privat / Veranstalter

Die Erzählung soll abwechslungsreich, sie spannend und rührend zugleichsein. Elke Wollmann gehört seit 2002 zum festen Schauspielensemble des Staatstheaters Nürnberg. Sie spielte die Piaf, die Nora, die Medea, Elisabeth in „Maria Stuart“, um nur einige ihrer Rollen zu nennen. Die konzertierende Pianistin Béatrice Kahl beschäftigt sich seit vielen Jahren hauptberuflich mit Jazz, Latin-Jazz, Soul- und Popmusik. Neben Auftragseinspielungen für die Thilo Wolf Big Band, John Davis, Marquess und anderen, spielt sie gern und viel live. Los geht es am Freitag um 19 Uhr. Karten kosten 20 Euro.

Schlosskonzert in Salder

Am Sonntag, 5. Februar, findet um 17 Uhr das nächste Konzert der Kulturkreis-Reihe „Schlosskonzerte“ statt. Im Fürstensaal von Schloss Salder tritt dann das Duo Hanßen - Stier auf. Das Programm soll nicht nur eine Gegenüberstellung, sondern auch eine Ergänzung der beiden so verschieden wirkenden Musikrichtungen Barock und Jazz sein. Dafür eignen sich Bachs Goldberg-Variationen besonders – und auch dort können sich die Zuschauer auf eine erfrischend neue Interpretation freuen, wie der Kulturkreis schreibt.

Hätte Beethoven gewusst, was auf der Posaune möglich ist, er hätte auch für sie eine Sonate geschrieben. Wer sich davon überzeugen will, zahlt für eine Karte am Sonntag 16 Euro.

Alte Mädchen in der Kniki

Am Freitag, 3. Februar, besucht ein Künstlertrio zum ersten Mal die Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad. Die Kleinkunstbühne präsentiert das Pop-Kabarett Trio „Alte Mädchen“ mit seinem neuen Programm „Macht“.

Bei dem munteren Abend soll es vor allem um das Spiel mit der Macht gehen, mit welchen Methoden man sie bekommt und wie wichtig sie tatsächlich ist. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Wie die Kleinkunstbühne mitteilt, wird es auch keine Abendkasse für diesen Auftritt geben.

Jimmy Reiter Band in der Kniki

Einen Tag später geht es in der Kniestedter Kirche aber direkt weiter. Am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr spielt dann die Jimmy Reiter Band. Unter dem aktuellen Touren- und CD-Titel „Live“ sind Spielfreude und eine direkte Verbindung zum Publikum garantiert, wie der Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter mitteilt. Der Blues- und R&B-Gitarrist und Sänger Jimmy Reiter veröffentlichte mit „Live“ nach drei Studioproduktionen seinen ersten Konzertmitschnitt. Gäste können sich vor allem auf urbanen elektrischen Blues freuen. Karten sind online bei Reservix erhältlich und Kosten im Vorverkauf 18 Euro. An der Abendkasse zahlen Jimmy Reiter Fans 24 Euro.

Modelleisenbahn- und Autobörse findet nach einer Corona-Pause wieder statt. Foto: Privat / Veranstalter

Modelleisenbahn- und Autobörse

Nach zweijähriger Auszeit veranstaltet die Interessengemeinschaft Modellautos Braunschweig wieder eine Modelleisenbahn- und Autobörse in Salzgitter. Bei der Börse könne man tauschen, kaufen oder auch verkaufen. Auch viele Sammler würden vorbeischauen, um sich einfach nur Informationen zu holen oder zu fachsimpeln. Die Börse findet am Sonntag, 5 Februar, von 11 bis 15 Uhr im Autohaus Strube in Lebenstedt statt. Der Eintritt ist frei.

