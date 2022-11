Gehardshagen. Bei einem Auffahrunfall in Salzgitter Gebhardshagen wurden fünf Menschen verletzt. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Polizei Salzgitter Unfall in Gebhardshagen: Kinder verletzt – Fahrerin flüchtet

Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstag gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung Nord-Süd-Straße/Vor der Burg/Erzwäsche in Gebhardshagen gekommen. Dabei wurden fünf Menschen verletzt – auch zwei Kinder im Alter von 3 und 11 Jahren. Darüber informiert die Polizei Salzgitter.

Eine Autofahrerin, die mit ihrem Auto eine Kolonne von mehreren Fahrzeugen anführte, kam beim Linksabbiegen von der Nord-Süd-Straße vor der Burg in den Gegenverkehr und bremste dann ab. Der hinter ihr fahrende 49-Jährige aus dem Landkreis Goslar konnte rechtzeitig bremsen. Das ihm folgende Auto jedoch nicht. Es kam zu einem Auffahrunfall. Fünf von sechs Insassen der Fahrzeuge wurden verletzt.

Die Autofahrerin, die die Kolonne mit ihrem Manöver zum Stehen brachte, hielt laut Polizei an und begründete ihr Verhalten mit technischen Problemen ihres Autos. Dann verließ sie die Unfallstelle unerlaubt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

red

