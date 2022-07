Schlägerei und Kupferdiebstahl in Salzgitter

Salzgitter. Die Polizei Salzgitter berichtet von einer Kneipenschlägerei in Bad. Zudem brachen Kupferdiebe in zwei Umspannwerke ein.

Mit einer Kneipenschlägerei und Kupferdieben hatte es die Polizei in Salzgitter Bad am Wochenende zu tun (Symbolbild).

Bei einer Schlägerei in einer Kneipe in Salzgitter Bad ist am Samstagabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 19 Uhr in der Kneipe zu einem Streit zwischen dem Eigentümer und einem Gast. Es flogen die Fäuste, dabei wurde einer der beiden durch Schläge ins Gesicht verletzt.

Anschließend wurden dem Geschlagenen weitere Körperverletzungen angedroht, wie die Polizei schreibt. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung ein und vollstreckten im Laufe der Folgemaßnahmen gleich noch zwei Haftbefehle.

Unbekannte steigen in Umspannwerke ein

Keine Schlägerei, sondern Kupferdiebstahl beschäftigte die Polizei in Salzgitter zudem. Wie die Beamten mitteilen, sind Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in zwei Umspannwerke in Flachstückheim und Gitter eingebrochen.

Die Täter schnitten die Umzäunung auf und stiegen durch ein Fenster ein. Sie stahlen hochwertige Erdungs- und Anschlusskabel aus Kupfer. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 05341/8250. red

