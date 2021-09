Literaturfest Salzgitter bietet fünfmal Literatur und Musik

Das Literaturbüro im Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter lädt von Freitag, 3. bis Sonntag, 12. September, zum sechsten „Literaturfest Salzgitter“ ein. Auf dem Programm stehen laut einer Mitteilung fünf sehr unterschiedliche Ausflüge in die Welt der Literatur sowie der szenischen und lyrischen Vortragskunst, die allesamt mit Musik präsentiert werden. Alle Veranstaltungen finden in der Martin-Luther-Kirche, Martin-Luther-Platz 4, in Salzgitter-Bad statt.

Mit „Das-schiefe-Märchen-Trio featuring Paul Maar“ startet das Festival am Freitag, 3. September, um 19.30 Uhr. Die Fantasie des Schriftstellers Paul Maars ist legendär. Sein Werk gehört seit langem zum Standard der Kinderbuchliteratur, hat aber auch unter den Erwachsenen seine Fans gefunden. Nun ist sein neuester Schmunzelspaß erschienen: „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“. Nach Salzgitter kommt Maar mit seinen musikalischen Partnern: Wolfgang Stute (Gitarre und Perkussion) und Konrad Haas (Keyboard, Flöte und Saxofon), die auf ein bewegtes Musikerleben zurückblicken. Das Programm: eine Lesung mit Musik für Erwachsene, eben diejenigen, die sich nicht schämen, ein bisschen kindliches Gemüt bewahrt zu haben.

Philipp Scholz trommelt, Nora Gomringer spricht

Eine Mischung aus Jazz und Rezitation präsentieren am Samstag, 4. September, um 19.30 Uhr die Künstlerin Nora Gomringer und Künstler Philipp Scholz mit ihrem Programm „Peng, Peng, Peng“. Philipp Scholz lauscht. Nora Gomringer atmet ein, Scholz holt aus, Gomringer setzt an, Scholz trommelt, Gomringer spricht und „Peng, Peng, Peng“… Es entsteht alte Magie in neuem Gewand: Jazz und Rezitation. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben eine Mixtur aus Wort und Takt. Gleichermaßen Humor und Tiefsinn, ein Mikrofon, ein Schlagzeug und zwei begnadete Künstler: Bachmann-Preisträgerin Nora Gomringer zitiert eigene Texte sowie Zeilen aus der Weltliteratur – von Dorothy Parker zur experimentellen Literatur des 20. Jahrhunderts und zu den großen Klassikern. Der Jazz-Drummer Philipp Scholz gibt den Takt an, begleitet Gomringers wilden Wortritt.

Das „Theater ex libris“ kommt ebenfalls zum Literaturfest nach Salzgitter und präsentiert als multimediales Live-Hörspiel am Sonntag, 5. September, um 18 Uhr „Sherlock, John und Mycroft – Die Memoiren des Sherlock Holmes“ . Die Handlung: London, Juli 1881. Dr. John H. Watson ist erstaunt, als er erfährt, dass sein neuer Mitbewohner einen geheimnisvollen älteren Bruder hat, der noch dazu für die Regierung Ihrer Majestät arbeitet. In Mycrofts Auftrag reisen Holmes und Watson nach Norfolk, um dort seltsamen Symbolen auf den Grund zu gehen, und stürzen bald darauf in eine politische Krise, von deren Ausgang die Zukunft Europas abhängt…

Ermittlungen im Mordfall Astrid Thoben

Eine musikalische Krimilesung mit Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl ist am Samstag, 11. September, um 19.30 Uhr zu erleben. In „Ostfriesenzorn“, dem 15. Band der Ostfriesenkrimi-Serie von Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf, erhält Ann Kathrin Klaasen bei ihren Ermittlungen im Mordfall Astrid Thoben ein unerwartetes Hilfsangebot von einem alten Bekannten aus dem Knast: Dr. Bernhard Sommerfeldt. Für Ann Kathrin stellt sich eine hoch moralische Frage: Kann sie die Hilfe eines verurteilten Mörders annehmen, um Leben zu retten? In „Rupert undercover – Ostfriesische Jagd“ wird das Publikum außerdem Klaasens beliebtem Kollegen Hauptkommissar Rupert wiederbegegnen. Klaus-Peter Wolf lebt als freier Schriftsteller in der ostfriesischen Stadt Norden, im selben Viertel wie seine Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. Bislang sind seine Bücher in 26 Sprachen übersetzt und über dreizehn Millionen Mal verkauft worden. Musikalisch begleitet wird er von seiner Frau, der Kinderbuchautorin und Liedermacherin Bettina Göschl.

Musikalisch-literarisch geht es am Sonntag, 12. September, um 15 Uhr, mit Sybille Hein und ihrem Hexentrommler Ra’fat Muhammad weiter. Beide präsentieren Heins Buch „Luca und Ludmilla“. Zu erleben ist eine schaurig schräge Hexenlesung mit viel Magie und Musik für Kinder ab etwa 8 Jahre. Die Handlung: Lucas Leben ist gerade alles andere als rosig. Sein Vater ist auf dem Sofa gestrandet wie ein trauriges Walross, seine Mutter schreibt ihm nur noch Postkarten aus ihrem neuen Leben und sein größter Traum, Schlagzeuger der Schulband zu werden, ist zerplatzt. Doch es braut sich noch größeres Unheil zusammen: Ludmilla Zwickzwack, eine Hexe, die für ihre teuflischen Zaubertränke berüchtigt ist, benötigt für ihren neuesten Trank nur noch eine Zutat … Sybille Hein illustriert und schreibt seit 1999 Bilderbücher und Geschichten für Kinder und Erwachsene. Als Illustratorin wurde sie unter anderem mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien ausgezeichnet. Bei vielen Lesungen wird sie von Ra’fat Muhammad begleitet. Er studierte am Konservatorium Kairo klassisches Schlagzeug mit besonderem Interesse an modernem Schlagzeug, spielt mit zahlreichen internationalen Künstlern und tourt immer wieder durch den mittleren Osten, Nordamerika und Europa.

Anstelle des gewohnten Vorverkaufs können Eintrittskarten verbindlich zum Vorverkaufspreis unter literaturbuero@stadt.salzgitter.de oder (05341) 839-3752 bestellt werden. Die Anzahl der Teilnehmenden bei den einzelnen Veranstaltungen ist begrenzt. Informationen gibt es auf www.salzgitter.de/kultur/literaturbuero.php. red

