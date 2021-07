Bei einem Unfall bei Liebenburg sind zwei Menschen verletzt worden, eine Frau musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus in Wolfenbüttel geflogen werden. (Symbolbild)

Unfall bei Liebenburg Zwei Verletzte nach Autounfall in Liebenburg

Bei einem Verkehrsunfall in Liebenburg wurden zwei Personen verletzt, eine von ihnen schwer. Laut Polizei, wollte ein 42-jähriger Liebenburger mit seinem Toyota am Donnerstag, 15. Juli, gegen 19 Uhr von der Lewer Straße aus in die Landesstraße 500 einbiegen.

Unfallfahrer übersah anderen Wagen beim Abbiegen auf Landesstraße 500

Beim Abbiegen übersah er den VW Golf einer 54-Jährigen aus Hornburg. Der Toyota stieß mit dem aus Richtung Liebenburg fahrenden Golf zusammen, wobei die 54-Jährige schwer und der 42-Jährige leicht verletzt wurde.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Städtische Krankenhaus in Wolfenbüttel. Der 42-Jährige kam ins Krankenhaus in Goslar. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden mit 12.500 Euro. Aufgrund der zwischenzeitlichen Störung der L500 kam es zu Verkehrsstörungen.

