Salzgitter-Bad. Zu einem Unfall ist es am Dienstagnachmittag auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad gekommen. Zwei Autos stießen an einer Kreuzung zusammen.

Unfall Nord-Süd-Straße Autos stoßen an Kreuzung in Salzgitter-Bad zusammen

Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Dienstagnachmittag auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad. Dort waren an der Kreuzung Nord-Süd-Straße/Engeroder Straße zwei Autos zusammengestoßen. Nach ersten Angaben der Polizei an der Unfallstelle hatte sich der Zusammenstoß bei einem Abbiegevorgang ereignet. Ein Fahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Details zum genauen Hergang, zu Ursache und Schadenshöhe sowie Verletzten waren an der Unfallstelle noch nicht zu bekommen.

Der Artikel wird aktualisiert.

red