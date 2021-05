Tierquälerei: Verfahren gegen 16-Jährigen aus Lebenstedt

Wegen Verstößen nach dem Tierschutzgesetz hat die Polizei in Lebenstedt Verfahren gegen einen 16-Jährigen und dessen Mutter gestartet.

Von einer Bürgerin hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen Hinweis auf einen Jugendlichen erhalten, der an einer Bushaltestelle an der Berliner Straße „unangemessen roh“ mit seinem Hund umging.

Auf den 16-Jährigen sowie seine Mutter kommen laut Meldung nun Verfahren wegen Verstößen nach dem Tierschutzgesetz zu. Der Hund, ein Pudel-Mischling, wies einen schlechten Gesundheitszustand auf und wurde schließlich ins Tierheim gebracht.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red