Erneut Betrüger in Salzgitter am Telefon – Die Polizei warnt

Erneut haben bislang nicht ermittelte Täter versucht, mit einer telefonischen Betrugsmasche zum Erfolg zu kommen. In mindestens zwei Fällen – bei einem 78- und auch bei einem 85-jährigen Mann in Salzgitter – wollten sie laut Polizei an Bargeld gelangen.

Gespräch gilt schon als versuchter Betrug

Beim Anruf in einem Haushalt am Mittwoch, 3. März, 8.15 Uhr, hatte sich ein Anrufer demnach als Polizeibeamter gegenüber dem 85-jährigen Mann ausgegeben und versucht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Dieses Gespräch wird bereits von der Polizei als versuchter Betrug zur Erlangung von Bargeld gewertet, so Polizeisprecher Matthias Pintak.

Diesmal ein Geldgewinn

Beim Versuch in einem Haushalt am Salzkamp, ebenfalls am Mittwoch, 3. März, 11.55 Uhr, wurde dem angerufenen 78-jährigen Mann von einer Frau ein Bargeldgewinn in Höhe von über 30.000 Euro in Aussicht gestellt. Zuvor sollte der Geschädigte jedoch einen Geldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe bezahlen, schildert Pintak.

Angerufene sind vorbildlich

Und weiter: In beiden Fällen verhielten sich die Angerufenen vorbildlich und es kam zu keinem Vermögensschaden. „Die Polizei steht ihnen mit Rat und Hilfe zur Seite. Bitte informieren Sie uns immer beim Vorliegen solcher Anrufe und reden Sie in jedem Fall immer mit Personen Ihres Vertrauens über das Gespräch, bevor Sie weitere Kontakte mit den Anrufern haben. Händigen Sie niemals Bargeld an Fremde aus.“

Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf die polizeiliche Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/ oder auf die kostenlose polizeiliche Präventionsberatung in Salzgitter. Terminvereinbarung unter (05341) 1897109.

red