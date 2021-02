Online-Vorträge an VHS Salzgitter zu „Technik“ und „Frieden“

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt Salzgitter lädt Anfang März zu zwei Online-Vorträgen auf Ihrer Website ein.

VHS-Vortrag Nummer 1: „Was ist Technik?“

Professor Wolfgang König. Foto: Privat

Am kommenden Dienstag, 2. März, geht es zunächst um das Thema „Was ist Technik?“. Wolfgang König, Professor a. D. für Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin, geht dabei laut Mitteilung darauf ein, wie Technik das Leben der modernen Gesellschaft bestimmt.

Unter „Technik“ würden ganz verschiedene Dinge verstanden werden: Im Ingenieurstudium dominieren Strukturen und Funktionen materieller Dinge, Philosophen und Historiker wollen dagegen Menschen, ihre Kultur und Gesellschaft, in den Begriff integrieren. Mit Blick auf neuere Entwicklungen in Software und Biotechnologie stelle sich „Technik“ dann nochmals anders dar.

Anmeldeschluss für diesen Vortrag ist der kommende Montag, 1. März.

VHS-Vortrag Nummer 2: „Friedensprojekt Europa“

Auf das „Friedensprojekt Europa“ geht am Donnerstag, 4. März, dann

Professor Hans Joas. Foto: Privat

Hans Joas ein. Er ist Professor an der Berliner Humboldt-Universität. Sein Vortrag behandelt die Frage, ob der Friede, der heute in der Europäischen Union herrscht, durch den verstärkten Nationalismus gefährdet sein könnte.

Dadurch gelte: „Muss Europa nicht auch in der Politik gegenüber Staaten, die der europäischen Friedensordnung nicht angehören, den Prinzipien folgen, die sich als so segensreich für den eigenen Kontinent erwiesen haben?“ Es sei offen, so Joas, ob Europa bei Verstärkung der gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik lediglich zu einer weiteren eigeninteressierten Großmacht werde.

Anmeldeschluss ist hier Mittwoch, der 3. März.

Website der VHS Salzgitter: https://app-14.salzgitter.de/kuferweb/