Stadt Salzgitter beschließt Etat 2021/2022 einmütig

Die Ratsmitglieder tagten wegen der Pandemie erneut im Hotel am See – weniger zahlreich als sonst, mit Abstandswahrung und Pflicht zur FFP-2-Maske.

Der Rat hat den Sparhaushalt für 2021/2022 nach sechsstündiger, wegen Corona immer wieder unterbrochener Sitzung einmütig beschlossen. Abzustimmen hatten die Politiker am Mittwoch Abend über rund 50 Anträge, die die Fraktionen allein oder im Bündnis gestellt hatten. Ebenso einstimmig setzte die Verwaltung einen erneuten Beschluss zum dringlichen Bau zweier Grundschulen und dreier Kitas durch. Anders als beim ersten Anlauf entspricht der Antrag nun den Vorgaben des Landes. Doch die Stadt hat acht Monate Zeit verloren. Und sie muss draufzahlen.

Grund: Die Land hatte den ursprünglichen Vorstoß der Stadt abgelehnt, die Gebäude über einen Generalunternehmer („Totalübernehmer“) in Serie bauen zu lassen. Nun muss die Verwaltung die Bauprojekte einzeln europaweit ausschreiben, um zum selben Ziel zu gelangen. Das könnte die Ausgaben für die Stadt um knapp zehn Prozent erhöhen. Es geht um die Grundschulen Lichtenberg (Kosten: 7,6 Millionen Euro) und Salzgitter-Bad (17,6) sowie um die Kitas Lichtenberg (3,6), Salzgitter-Bad (3,1) und Thiede (3,6). Fördergeld fließt aus dem Strukturhilfeprogramm des Landes von 2019. Die Nutzung des Geldes erfordert also grünes Licht aus Hannover. Die Stadt muss nun mit ungewisser weiterer Bauverzögerung und Mehrkosten von rund 3,6 Millionen Euro rechnen.

Diese zusätzlichen Ausgaben billigt der Rat

Dafür blieben größere Streitereien um die Fraktionsanträge für den Haushalt aus. So setzten CDU und Linke durch, den Fußweg „Hinter den Höfen“ in Lichtenberg zu beleuchten. Union und SPD überzeugten mit einem modifizierten gemeinsamen Antrag: Er sieht vor, eine halbe „Task-Force“-Stelle einzurichten, die mit Missständen in der Wohnungswirtschaft aufräumen soll. Ein Konzept für die Barrierefreiheit im städtischen Museum Schloss Salder regte die CDU erfolgreich an. Alle Fraktionen setzten in gemeinsamen Anträgen durch, dass im Etat für 2021/2022 jährlich Kosten von jeweils rund einer halben Million Euro eingesetzt werden zur Weiterentwicklung des Salzgittersees, aber auch, dass Mittel zur Beleuchtung des Stadtparks bereitgestellt werden.

Gegen den Widerstand zumindest von CDU und Linken setzten SPD, MBS und FDP in einem gemeinsamen Antrag durch, dass eine Verkehrsstation am Busbahnhof in Salzgitter-Bad errichtet wird. SPD und FDP erreichten bei Einstimmigkeit, dass ein neuer Bolzplatz am Kinder- und Jugendtreff Graffiti gebaut wird. Die Linke forderte erfolgreich, wenn auch allzu spät, dass die Stadt das Sozialticket für weitere fünf Jahre fortführt – eine lückenlose finanzielle Fortsetzung gelang mit dem Beschluss nicht mehr, da die erste Phase schon Ende Dezember ausgelaufen ist. Der MBS gelang es, Anträge für die Erhöhung der Budgets der Energie- und Klimaschutztage sowie fürs Jugendparlament durchzuboxen.

Die Verwaltung soll prüfen, wo im Stadtgebiet natürliche und zusätzliche Versickerungsflächen ausgebaut oder geschaffen werden können. Und sie stellt für 2022 Planungskosten über 80.000 Euro bereit für den Lückenschluss des Radwegs an der Nord-Süd-Straße zwischen der Einmündung der Landesstraßen (L638 und L670). Zudem erstellt sie ein aktuelles Konzept zur Gewinnung weiterer Auszubildenden für die Stadtverwaltung. Mit allen drei Forderungen hatte sich die Linke durchgesetzt.

Außerdem erreichte sie, dass sich Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) über den Deutschen Städtetag für eine Initiative zur Übernahme der Altschulden Salzgitters durch den Bund einsetzt. FDP und MBS forderten erfolgreich, die Straßenbaumaßnahmen an der Friedrich-Ebert-Straße und am Gittertor nicht mehr im Doppelhaushalt zu berücksichtigen. Die Grünen erhielten eine knappe Mehrheit für ihre Forderung, dass Bürger kostenlos weitere Bäume auf ihren Grundstücken pflanzen können, aber auch für Maßnahmen zur Verbesserung der Fließgewässer im Stadtgebiet.

Diese Anträge lehnte der Rat mehrheitlich ab

Dagegen konnte sich die FDP nicht durchsetzen mit ihren Vorschlägen, die Ausweisung eines Studentenviertels im Stadtgebiet zu prüfen und die DRK-Beratungsstelle für Krebskranke finanziell zu unterstützen. Der Vorstoß der MBS zum Beitritt zur Bürgerhotline 115 misslang. Die Linke scheiterte mit ihrer Forderung zu prüfen, ob ein Radweg von Salzgitter-Bad zum Ostfalia-Campus gebaut werden kann sowie zum Rentner-Bonus in Bädern und zur Erhöhung der Vergnügungssteuer. Das galt auch für die Vorschläge der Fraktion, einen Kreisverkehr zwischen Kaiserstraße und Schützenplatz in Salzgitter-Bad zu errichten, den Radweg an der Berliner Straße auszubauen, den Krankenhausteich in Salzgitter-Bad zu entschlammen und den Curt-Hasselbring-Weg zu beleuchten.

Die MBS setzte vergeblich auf die Einführung eines virtuellen Bauamtes. Die Grünen scheiterten mit dem Vorschlag, dass Luftreinigungsgeräte mit visuellen Signalgebern zur Einhaltung der vorgeschriebenen Kohlendioxid-Konzentration an Schulen, Kitas und öffentlichen Gebäuden eingeführt werden.

FDP-Ratsherr sorgte für Eklat

Zum Eklat kam es, als OB Klingebiel beantragte, dass der Rat wegen der anhaltenden Pandemie erst wieder ab Ende März tagen und seine Entscheidungskompetenzen – wie schon im März – vorübergehend auf den Verwaltungsausschuss übertragen solle. Alle Fraktionen stimmten zu. Bis auf die FDP. Ralf Ludwig hatte zuvor gegen den OB-Vorschlag protestiert, ihn als „überzogen und falsch“ bezeichnet. Ratsherren, die bei Ratssitzungen Angst um ihre Gesundheit hätten, sollten doch ihr Mandat zurückgeben. SPD-Fraktionschef Ulrich Leidecker platzte daraufhin der Kragen. Er warf Ludwig vor, sich mit diesen Äußerungen „absolut unsolidarisch, unverständlich und respektlos“ verhalten zu haben.