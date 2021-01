Salzgitter. Die Täter haben mehrere Türen von Betriebsgebäuden in der Heerter Straße aufgebrochen und haben die Metalle am Sonntag von dem Gelände gestohlen.

Buntmetalle haben bislang nicht ermittelte Täter am Sonntag vom Gelände eines Gewerbebetriebs in Heerte gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter gegen 18.40 Uhr zu. Laut Polizeibericht verschafften sich die Täter am Sonntag, 17. Januar, gegen 18.40 Uhr widerrechtlich Zugang zu dem Betriebsgelände in der Heerter Straße.

Dort brachen sie die Türen mehrerer Gebäude auf und erbeuteten Buntmetalle. Die Schadenshöhe ist bis dato noch nicht bekannt.

red