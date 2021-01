Studierende helfen Salzgitteraner Verein mit Digitalstrategie

In einem Beratungsprojekt im dritten Semester des Masterstudiengangs „Führung in Dienstleistungsunternehmen“ hat eine Gruppe von sieben Studierenden unter der Leitung von Professorin Anja Corduan-Claussen ein Konzept zur Online- und Social-Media-Präsenz des Salzgitteraner Vereins „Wir helfen Kindern“ entworfen – und bereits mit der Umsetzung begonnen.

Erwartungen an die Studierenden waren hoch

Volker Machura, der Vorsitzende des Vereins, gab seine Visitenkarte bei einer anderen Projektvorstellung an die Professorin weiter – im Sommer 2020 wurde ein multimediales Konzept für den Golfclub Salzgitter/Liebenburg erstellt.

Als die Ostfalia nun bei ihm anfragte, eine Strategie für „Wir helfen Kindern“ zu entwerfen, war er sofort Feuer und Flamme. „Ich habe ja bei der Präsentation zum Golf-Projekt gesehen, was die leisten können. Meine Erwartungen sind also sehr hoch gewesen“, so Machura. „Doch nun kann ich sagen, dass sie sogar noch übertroffen wurden.“

So sollen verschiedene Zielgruppen erreicht werden

Die Studierenden stellten ihre Arbeitsschritte in einer Online-Präsentation vor. Zuerst analysierten sie ihren Kunden. „Wir helfen Kindern“ hat 320 Mitglieder und erreichte bisher fast ausschließlich eine Zielgruppe von Menschen, die über 30 Jahre alt sind. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie können jüngere Menschen angesprochen, die Reichweite erhöht und so Spenden und Mitgliederzahlen gesteigert werden?

Das siebenköpfige Team, bestehend aus Alina Traxler, Hussein Ghazi, Fenja Schwede, Fakhriddinjon Utaganov, Lisa Klepsch, Anna Schubert und Lilli Möller, entwickelte hierzu eine Digitalstrategie. Drei Bausteine sollten sie zum Ziel führen: eine Optimierung der Facebook-Seite, die Erstellung eines Instagram-Profils und die Neuentwicklung der Website. „So wollen wir verschiedene Zielgruppen ansprechen, damit alle sehen, was der Verein leistet“, so Alina Traxler.

Eigene Ziele wurden schon übertroffen

Bei Facebook waren nur kleine Änderungen nötig, etwa ein neues Titelfoto. Der Instagram-Account hingegen musste von Grund auf neu aufgebaut werden und ging am 1. November online. Die Studierenden überlegten, was am besten wann gepostet werden sollte, und erstellten hierfür einen Redaktionsplan.

Und sie setzten sich ein Ziel: 250 Follower bis zum 3. Januar. In bisher 14 Posts werden unter anderem Mitglieder und Projekte vorgestellt.Das selbst gesteckte Ziel wurde sogar übertroffen: Dem Profil folgen fast 270 Abonnenten. Die mit 28 Prozent größte erreichte Zielgruppe ist zwischen 25 und 34 Jahre alt. Facebook und Instagram wurden miteinander verknüpft.

Die Gestaltung der Website

Für die Gestaltung der Website arbeiteten die Studierenden mit der Agentur IdeenGut und Veronica Gruben zusammen. Hier war ihnen wichtig, dass alles wie aus einem Guss wirkt. „Zuvor war die Website dezent. Einen Eye-Catcher oder die Möglichkeiten zu Interaktionen gab es nicht wirklich“, sagt Fenja Schwede. „Mit der neuen Website haben wir schon auf den ersten Blick ein interaktives, modernes und seriöses Design. Genauso haben wir uns das vorgestellt.“

Nun gibt es auf https://www.wirhelfenkindern.eu/ auch die Möglichkeit, mit wenigen Klicks zu spenden, Facebook und Instagram sind verlinkt und Bilder, beispielsweise der Unterstützenden und Projekte, machen die Seite persönlicher. Die Studierenden sind zufrieden mit dem Projekt. Am 6. Januar übergeben sie den Instagram-Account und die Website an ihre Auftraggeber – inklusive Leitfäden zur Bedienung. „Natürlich stehen wir danach weiterhin unterstützend zur Seite“, so Fenja Schwede.

Das Ergebnis begeistert

Und der Verein „Wir helfen Kindern“ ist ebenfalls dankbar. „Das war eine geniale Zusammenarbeit. Die Kommunikation mit euch war wirklich einmalig. Besser geht es gar nicht“, beglückwünscht Volker Machura die Studierenden. „Sie haben das sehr gut gemacht. Und auch von dem Verein haben wir viel Rückmeldung und positive Unterstützung erhalten. Die Zusammenarbeit war eine Win-Win- Situation für beide Seiten“, sagt auch Professorin Anja Corduan-Claussen.