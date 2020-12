Polizei in Salzgitter wappnet sich für Silvester

Die Stadt hat das Böllern rund um den Salzgittersee, auf dem Lichtenberg sowie am Flugplatz Am Schäferstuhl untersagt. Ordnungsdienst und Polizei kündigen verschärfte Kontrollen an.

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist in diesem Jahr verboten. Doch für das Zünden pyrotechnischer Gegenstände gilt das in Niedersachsen nicht – seit das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entsprechende Pläne des Landes gekippt hat. Deshalb sollen Städte und Kommunen eigene Regeln festlegen. Die Stadt hat nun per Allgemeinverfügung drei Zonen in Salzgitter festgelegt, in denen sie es untersagt, Feuerwerk und Böller dabei zu haben und zu zünden. Vor allem will die Kommune auf diesem Wege Menschenansammlungen und Verletzungen verhindern, um die Krankenhäuser in Zeiten der Corona-Pandemie nicht noch weiter zu belasten.

Hier darf nicht geknallt werden

Explizit verboten ist das Böllern in Lebenstedt rund um den Salzgittersee, in Lichtenberg auf den Parkflächen am Burgbergparkplatz samt Aussichtspunkt sowie in Gitter auf der Straße Zum Schäferstuhl im Bereich des Flugplatzes. Das sind allesamt Bereiche, die in der Vergangenheit gern frequentiert wurden für das Feuerwerk. Stadtverwaltung und Polizei kündigen an, diese Bereiche verstärkt zu kontrollieren und Verstöße konsequent zu ahnden.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Volker Warnecke, Leiter der Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel. Foto: Erik Westermann

Salzgitters Polizeichef Volker Warnecke appelliert an die Bürger: „Halten Sie die bekannten Regeln ein, prosten sie sich auf Distanz und mit Maske zu.“ Ansammlungen sind untersagt, maximal dürfen sich fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, Kinder unter 14 Jahren zählen extra. „Das Ziel muss sein, die Kurve der Neuinfektionen weiter zu drücken“, sagt der Polizeichef.

Vertrauen ist gut, Kontrollen sind nötig

"Am besten wäre es, wenn die Menschen ganz auf das Böllern verzichten in diesem Jahr“, sagt Warneckes Stellvertreter Andreas Kaupe, Leiter des Bereichs Einsatz der Polizeiinspektion Salzgitter. Für Corona-Kontrollen und um für alle Möglichkeiten gewappnet zu sein, verstärkt die Polizei die Zahl der Einsatzkräfte zum Jahreswechsel „ganz erheblich“. Die Streifen werden aufgestockt, alle Polizeistationen etwa in Gebhardshagen und Baddeckenstedt sind in der Silvesternacht besetzt, zudem unterstützen Bereitschaftspolizisten die Beamten.

Andreas Kaupe, Leiter Einsatz der PI Salzgitter. Foto: Erik Westermann

Die Beamten würden bei Verstößen direkt einschreiten. „Konsequent, aber mit Augenmaß“, ist die Linie, die Salzgitters Polizeichef vorgibt: „Wer sich nicht an die Regeln hält muss damit rechnen, angesprochen zu werden. Schließlich steht einiges auf dem Spiel.“

„Wir sind für alles gewappnet“

Über die Weihnachtstage hätte sich das Gros der Salzgitteraner sehr vernünftig verhalten, so Warneckes Eindruck. „Aber Weihnachten ist das Fest der Einkehr und der Familie – Silvester nicht.“ Was die Polizisten in der Neujahrsnacht erwartet, wissen sie selbst noch nicht.

„Es gibt ja keine Blaupause hierfür. Wir rechnen nicht mit größeren Problemen, wollen aber für alle Eventualitäten vorbereitet sein“, erklärt Inspektionsleiter Warnecke. Sollte es doch zu Vorfällen kommen, stünden weitere Kräfte rufbereit.