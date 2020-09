In der Leibnizstraße in Bruchmachtersen schlugen die Dieseldiebe zu. (Symbolbild)

Bruchmachtersen. 150 Liter Diesel haben Treibstoffdiebe aus einem geparkten Lkw in Bruchmachtersen gestohlen. Sie schlugen noch bei weiteren Fahrzeugen zu.

Unbekannte Täter stehlen Diesel aus geparkten Lkw’s in Salzgitter

Bislang nicht ermittelte Täter habe Dieselkraftstoff aus geparkten Fahrzeugen in der Leibnizstraße in Bruchmachtersen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Taten zwischen Dienstag, 18.20 Uhr, und Mittwoch, 5.35 Uhr, statt.

In mindestens zwei Fällen, so der Bericht, brachen die unbekannten Täter die Tankdeckel geparkter Lastkraftwagen auf. In einem Fall schafften es die Diebe, circa 150 Liter Diesel aus dem Tank zu entnehmen.

Die Polizei beziffert den Schaden auf mindestens 400 Euro.

red