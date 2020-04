Schüler gegen Rassismus in Lebenstedt

Sa, 18.04.2020, 10.57 Uhr

Rund 1000 Schüler haben sich am Montag, 24. Februar, in Lebenstedt auf den Weg gemacht, um ein beeindruckendes Zeichen gegen Rassismus angesichts des Anschlags von Hanau zu setzen. Video: Bernward Comes