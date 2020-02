Salzgitter. Zwischen Beinum und Ohlendorf ist ein Baum in eine Hochspannungsleitung gekracht. Die Feuerwehr sägt ihn heraus.

Nach Sturm: 600 Haushalte in Salzgitter ohne Strom

Auch am Montagnachmittag sorgt Sturmtief Sabine noch für Schäden: In Salzgitter ist ein Baum zwischen Beinum und Ohlendorf in eine Hochspannungsleitung gekracht. Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz, um den Baum herauszusägen.

„Seit 14.05 Uhr“, sagt Ralph Montag vom Netzbetreiber Avacon, „ist die Leitung stromlos.“ Die Leitung habe sich automatisch abgeschaltet. Ob die Leitung Schaden genommen habe und repariert werden müsse, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Dann würden die Reparaturarbeiten noch längere Zeit andauern. Sollte die Leitung nicht beschädigt sein, könne sie relativ schnell nach den von den Feuerwehrleuten erledigten Arbeiten wieder ans Netz gehen. Betroffen seien in Beinum eine Trafostation sowie in Salzgitter-Bad vier Trafo-Stationen. Insgesamt seien derzeit etwa 600 Haushalte ohne Strom, so Montag weiter.