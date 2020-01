Ab 2023 soll es in Salzgitter gelbe Tonnen geben

Warum gibt es in Salzgitter keine gelben Tonnen, sondern viel zu dünne gelbe Säcke, die andauernd zerreißen und die Umwelt verschmutzen? Zu dieser Frage einer Leserin aus Lichtenberg hat unsere Redaktion recherchiert. Für die Abholung der Verpackungsabfälle in gelben Säcken ist in Salzgitter der...