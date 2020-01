Glück auf Salzgitter Engagierte Sternsinger in Salzgitter

Oberbürgermeister Frank Klingebiel zeigte sich am Montag im Ratssaal beeindruckt von den 200 Kindern und Jugendlichen, die in den vergangenen Tagen als Sternsinger in der Stadt unterwegs waren. Mir erging es ebenso. Genau wie Klingebiel war zwar auch ich einst Sternsinger. Genau wie er, kann ich mich auch nicht mehr erinnern, welchen König ich verkörpert habe. Aber ich weiß noch, dass es Freude gemacht hat, den Menschen den Segen zu bringen. Während meiner Kindheit spielte die Kirche eine noch größere Rolle als sie es heute tut. Und dementsprechend war es auch selbstverständlicher, sich als Sternsinger auf den Weg zu machen. Dass es heute noch immer Kinder gibt, die das tun – und es vor allem gerne tun – finde ich fantastisch.