Salzgitter lädt zum 31. Drummer-Meeting ein

Salzgitters Schlagzeug-Legende Ralli Lewitzki hat noch immer nicht genug: Bereits zum 31. Mal ist er als Mitorganisator Dreh- und Angelpunkt des internationalen Drummer Meetings in Salzgitter, das der städtische Fachdienst Kultur veranstaltet. Vom 3. bis zum 6. Oktober kommen erneut Weltklasse-Schlagzeuger in die Stadt. Rund um die Alte Feuerwache, die Volkshochschule und die Kulturscheune in Lebenstedt geben sich Profimusiker als...