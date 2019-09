Drama in der City mit dem blauen Eumel

Ödipus in Lebenstedt – so mancher Passant wunderte sich am Mittwoch über Schauspieler und Musiker, die auf dem Platz der Städtepartnerschaft mit einem leuchtend blauen Oldtimer-LKW und einer kleinen Bühne ein Theater erstehen ließen. Ein ausgezeichnetes Streicherquartett mit Pianist sorgte für...