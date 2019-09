Prozess: Wird Betriebsratwahl bei Flachstahl wiederholt?

Müssen die 6000 Mitarbeiter der Salzgitter Flachstahl einen neuen Betriebsrat wählen – oder hat die Wahl aus dem März letzten Jahres Bestand? Für die Salzgitter-Tochter steht am heutigen Mittwoch eine wichtige Entscheidung vor dem Landesarbeitsgericht in Hannover an. Eine Neuwahl würde einen...