Salzgitter/Wolfenbüttel: Hier wird nächste Woche „geblitzt“

Die Stadt Salzgitter teilt mit, dass in der Woche vom 26. August bis 1. September in folgenden Stadtteilen mit Geschwindigkeitsüberprüfungen gerechnet werden muss: Lebenstedt, Bad, Ringelheim und Immendorf.

Der Landkreis Wolfenbüttel nennt folgende Standorte für mögliche Tempokontrollen: Baddeckenstedt, Burgdorf, Cremlingen, Denkte, Elbe, Heiningen, Hornburg, Kneitlingen, Schladen, Schöppenstedt, Sickte, Uerde, Winnigstedt und Wolfenbüttel.

Für beide Bereiche gilt, dass die Reihenfolge der Orte nichts über den Tag des Einsatzes in der Woche aussagt. Auch können die Einsatzorte je nach Bedarf und Situation spontan gewechselt werden.

Die Kontrollen sollen langfristig die Verkehrssicherheit in Salzgitter und im Landkreis Wolfenbüttel erhöhen. Verkehrsteilnehmer seien gut beraten, sich in allen Bereichen an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.