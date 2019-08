Bis zu 600 Besucher bei Festival „Rock da See“ in Salzgitter

Rock da See – das Rockfestival brachte den ganzen Samstag über die Wiese hinter der Eissporthalle in Lebenstedt zum Beben. Mit dem Lineup lockte das Festival zum dritten Mal Rockbegeisterte aus der ganzen Region an. Hochkaräter wie „Swiss und die Andern“ und „Engst“ sorgten für etwa 500 bis 600 Besucher, schätzt Mitveranstalter André Bormann, der gern die 1000er-Marke geknackt hätte. „Zufrieden sind wir trotzdem: Es ist alles aufgegangen“ – auch finanziell.

"Wisecräcker" aus Hannover sorgten für melodischen Ska-Punk mit Saxophon, Trompete und Posaune. Foto: Marvin Weber

Hinter der Eissporthalle, vorbei an den Sicherheitsschleusen, öffnete sich ein etwas kleineres, fast familiär wirkendes Gelände. Neben einigen Essensständen und einer etwas kleiner geratenen „Nebenbühne“ lag die Hauptbühne im Vordergrund und zog die meisten Besucher an. Samstagnachmittag rockten dort „Lester“ und danach „Wisecräcker“. Richtig voll wurde es erst, nachdem die Salzgitteraner Band „nullbock“ die Bühne betrat. Sie nahmen die Energie und Vorarbeit ihrer Vorbands auf. In den ersten Reihen formte sich der „Moshpit“ – ein Kreis, in dem die Besucher tanzten.

Die gute Basis, die von „nullbock“ und ihren Kollegen geschaffen worden war, machte die darauffolgenden Künstler erst richtig feurig. Bormann, der selbst mit „nullbock“ die Fans zum Feiern brachte, zeigte sich begeistert von den Bands nach ihnen: „Ich fand es krass, dass es Swiss das komplett egal war, vor wie vielen Leuten die spielen. Sie haben trotzdem eine einzigartige Show hingelegt mit viel Stagediving.“

Da war es nur selbstverständlich, dass die Feier auch etwas über die Sperrstunde hinausging. Auch die Besucher des eintägigen Festivals waren Bormanns Meinung. Einer von ihnen ist beispielsweise Tom Leopold, der extra aus Braunschweig zum Festival gekommen war. Der junge Rockfan interessierte sich ursprünglich eigentlich nur für „Swiss und die Andern“. Er sagte: „Ich hatte irgendwie mitbekommen, dass Swiss in absehbarer Zukunft nicht in der Region unterwegs ist. Dementsprechend musste ich einfach herkommen. Mich überrascht auch die hohe Qualität der anderen Künstler.“ Nur eine Sache gefiel ihm nicht: „Ich finde das Ganze hier ist etwas zu politisiert. Auch wenn Multikulti im Vordergrund stehen soll. Schade, dass man das nicht einfach so genießen kann.“ Auch sein Freund Jan Stöver aus Lichtenberg pflichtete ihm bei. Er war ebenfalls nur für „Swiss und die Andern“ gekommen und genoss die Atmosphäre. Auch wenn ihm eine Sache am Programm komisch vorkam: „Ich finde, der DJ zwischen den Umbauphasen war etwas fehlplatziert. 90er-Pop möchte doch niemand auf einem Rockfestival hören – oder?“

„DJ Deaks“ ging auf seiner Partybühne anfangs tatsächlich etwas unter. Erst nach Aufforderung des „nullbock“-Frontmanns Adrian Polewka wurde während des Umbaus auch dort gefeiert. Bormann resümierte zufrieden: „Ein tolles Festival. Es war alles friedlich und freundschaftlich. Jeder Künstler hat sich wohl gefühlt und eine tolle Show auf die Bühne gebracht. Auch die Besucher gaben uns nur positives Feedback.“

Mehr Bilder findet Ihr in einer Bildergalerie unter salzgitter-zeitung.de