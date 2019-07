Unbekannter touchiert Auto in Salzgitter-Bad

Ein unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Donnerstag zwischen 9 und

13.15 Uhr mit seinem Auto beim Durchfahren einer Kurve einen an der Petershagener Straße zum Parken abgestellten blauen VW Passat touchiert. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den an der Fahrertür des VW Passat entstandenen Schaden zu kümmern, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Zur entstandenen Schadenshöhe könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: (05341) 8250.

