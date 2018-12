Salzgitter-Bad Der Gospelchor Feel the Spirit und der Kinder St. Marien singen am Sonntag, 16.Dezember, ab 15.30 Uhr in der Kirche Christkönig in Salzgitter-Bad.

Der Gospelchor Feel the Spirit und der Kinder- und Jugendchor St. Marien laden zu ihrem gemeinsame Weihnachtskonzert am Sonntag, 16.Dezember, 15.30 Uhr in die Kirche Christkönig an der Breiten Straße in Salzgitter-Bad ein.

Auf dem Programm stehen Gospels, neue geistliche Lieder und internationale Weihnachtslieder. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.