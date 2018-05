Bands rocken die Burg zum Geburtstag

Gebhardshagen. Die Gemeinschaft Gebhardshagener Kaufleute (GGK) feiert 30-jähriges Bestehen und lässt es am Samstag, 16. Juni, ab 14 Uhr in der Wasserburg musikalisch so richtig krachen. Den Auftakt macht ab 14.30 Uhr die Schülerband der Realschule Gebhardshagen, die auf der Wohnbau-Bühne rockt....