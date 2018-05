Inselhüpfen rund um Fünen

Was will Leif Nysted nur mit der Aluleiter? „Wir gehen auf Treckersafari über Bjørnø, die Leiter hilft euch beim Hochsteigen auf den Anhänger“, erklärt der Inselbewohner. Nysted schmeißt den roten Traktor an, und es geht über das Eiland Bjørnø, gerade mal eineinhalb ...