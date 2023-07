Tödlicher Unfall auf B3: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Northeim gestorben. Eine 20-Jährige geriet am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 3 bei Einbeck mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gegenfahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Der entgegenkommende 53-jährige Motorradfahrer habe einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern können. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Kreis Friesland: Autofahrer flüchtet vor Polizei und wird bei Unfall verletzt

Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei bei einem Unfall im Landkreis Friesland verletzt worden. Ein Zeuge habe den 27-Jährigen am Sonntagabend gesehen, wie dieser ohne Kennzeichen und deutlich zu schnell unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei mit. Eine erste Fahndung nach dem Mann war erfolglos, kurze Zeit später kam der Verdächtige allerdings einer zivilen Streifenbesatzung in Jever entgegen.

Der Mann flüchtete daraufhin und kam nach einiger Zeit von der Straße ab, wobei er einen Zaun durchbrach und schließlich gegen einen Ampelmasten prallte. Der Fahrer befreite sich aus seinem Wagen und flüchtete erneut, diesmal zu Fuß. Er stürzte jedoch nach wenigen Metern, da er an der Deichsel eines abgestellten Anhängers hängen blieb und stolperte. Mit Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Er besitzt keinen Führerschein und das Auto war nicht zugelassen.

Kreis Emsland: Gasheizungs-Explosion zerstört Garage

Bei einem Brand infolge einer Explosion in Surwold (Landkreis Emsland) ist die Garage eines Wohnhauses komplett zerstört worden. Der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro, wie die Polizei am Montagmorgen mitteile. Demnach löste die Explosion einer Gasheizung in der Nacht zum Montag das Feuer in dem Anbau aus. Die Ursache dafür blieb zunächst unklar. Ein älterer Mann, der sich zu dem Zeitpunkt im angrenzenden Wohnhaus befand, konnte sich eigenständig in Sicherheit bringen.

Brand im ehemaligen Freibad in Neustadt am Rübenberge

Ein Brand im stillgelegten Freibad in Neustadt am Rübenberge hat die Feuerwehr am Sonntagabend in Atem gehalten. Das Feuer war im Bereich der ehemaligen Umkleidekabinen und des Kiosks ausgebrochen, es drohte auf den nachbarlichen Schießstand überzugreifen, wie eine Sprecherin der Feuerwehr am Montag sagte.

Die Holzdachkonstruktion der Umkleidekabinen hatte den Angaben nach bereits vollständig in Brand gestanden, als die Einsatzkräfte eintrafen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Insgesamt waren 150 Einsatzkräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf den Schießstand konnte laut Feuerwehr verhindert werden. Das Freibad ist seit Jahren nicht mehr in Betrieb.

dpa

