Unbekannter gibt sich in Salzgitter als falscher Dachdecker aus

Salzgitter Der Mann klaute einer Frau in Lebenstedt Schmuck. In Ringelheim kam es zudem zu einem Verkehrsunfall.

Ein Unbekannter hat sich am Montag gegen 10.30 Uhr in Salzgitter-Lebenstedt im Bohnenweg als falscher Dachdecker ausgegeben. Der Mann klingelte bei einer Frau und gab vor, aufgrund eines Schadens in ihr Haus gehen zu müssen. Er bediente sich dann in einem unbemerkten Moment an ihrem Schmuck und sorgte somit für einen Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei Salzgitter beschreibt den männlichten Täter als rund 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er habe einen leichten Bauchansatz und trug zur Tatzeit eine Mütze. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Verkehsunfall in Ringelheim gesucht

Am Montagmorgen kam es gegen 8.20 Uhr in Ringelheim im Bereich des Brückenneubaus der K37 auf der Goslarschen Straße zu einem Unfall. Durch die Bauarbeiten verläuft der Verkehr nur einspurig. Ein schwarzer SUV und ein weißer Passat befuhren den Baustellenbereich, obwohl für beide Fahrzeuge das Rotlicht zeigte. Bei „grün“ befuhr zum selben Zeitpunkt aus der Gegenrichtung ein Linienbus, sodass dieser aufgrund der entgegenkommenden PKW im Bereich einer Kurve eine Gefahrenbremsung vollziehen musste.

Ein weiterer, dem Linienbus folgender PKW, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Linienbus auf. Es entstand hoher Sachschaden. Die 20-jährige Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Der schwarze SUV und der weiße Passat entfernten sich anschließend von der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei sucht die Fahrer beider offensichtlich den Unfall verursachenden Pkw und mögliche weitere Zeugen, insbesondere die Fahrgäste des Busses. Hinweise erbittet die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0.

Täter dringen in Watenstedt in Transporter ein

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, in Salzgitter-Watenstedt mehrere Transporter auf dem Parkplatz Sudetenstraße aufgebrochen. Sie zerstörten die Schlösser der Schiebetüren und gelangten so ins Innere von drei Fahrzeugen. Anschließend entwendeten sie zahlreiche Werkzeuge.

Die Polizei ermittelt aktuell das Diebesgut und die Schadenshöhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Thiede unter der Telefonnummer 05341 941173-0 zu melden.

red

