Unfall in Goslar: Auto erfasst Fußgängerin – schwer verletzt

Mit einer Schwerverletzten ist bereits am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall in Goslar auf der Lilienstraße geendet. Darüber informiert die Polizei. Dort fuhr ein 80-Jähriger gegen 16.10 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Kösliner Straße. In Höhe des Krankenhauses übersah er eine 72-jährige Frau aus Goslar, die auf dem Fußgängerüberweg die Straße überquerte.

Der 80-Jährige erfasste die Frau mit seinem Wagen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich Zeugen des Unfalls als Ersthelfer um die Erstversorgung der Frau. Sie musste schließlich mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Weiterer Unfall in Goslar: Fahrer sorgt für etwa 10.000 Euro Schaden und flüchtet

In der Nacht auf Donnerstag kam es zwischen 0 Uhr und 1 Uhr ebenfalls in Goslar zu einem Verkehsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der bislang noch unbekannte fahrer ware zuvor aus bisher noch ungeklärter Ursache im verkehrsberuhigten Bereich in der Siedlerstraße in Goslar-Wiedelah mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen den am rechten Fahrbahnrand parkenden Peugeot. Hier verursachte er einen erheblichen Sachschaden am Heck des Peugeot. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Bei dem Pkw der den Unfall verursacht hat, handelt es sich vermutlich um einen weißen Kleinwagen. Ausgehend vom Schaden an dem parkenden Peugeot ist von einem erheblichen Sachschaden beim flüchtigen Fahrzeug an der rechten Fahrzeugfront auszugehen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Fünf Verletzte wegen Rauchentwicklung in Achimer Seniorenheim

Wegen eines Feuers in einem Seniorenheim in Achim (Landkreis Verden) sind fünf Menschen verletzt worden. In der Nacht zum Mittwoch sei Brandalarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben demnach Rauch im zweiten Obergeschoss des Seniorenheims entdeckt. Vermutlich sei das Feuer in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen, an einem Nachttisch seien Schäden festgestellt worden.

Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits gelöscht. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Vier Bewohnerinnen und eine Pflegekraft seien mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden.

Jugendliche demolieren Bushaltestelle mit E-Scootern

Zwei Jugendliche sollen mit E-Scootern eine Bushaltestelle in Bockenem (Kreis Hildesheim) schwer beschädigt haben. Die Täter seien mehrfach gegen die Glaswände der Haltestelle gefahren, bis diese zerbrachen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Zeuge habe beobachtet, wie sie anschließend flüchteten und wählte den Notruf. Die Behörden schätzen den Schaden auf etwa 2000 Euro.

red/dpa

