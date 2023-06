Für Kita-Kinder in Braunschweig wird die Zeitung zum Erlebnis

Was hat ein Redakteur eigentlich alles in seinem Rucksack? „Auf jeden Fall eine Kamera und einen Stift“, rufen da schon die ersten Kinder der Johanniter-Kita „Die kleinen Murmeltiere“. Projektredakteurin Ida Wittenberg sucht derweil in ihrem Rucksack nach den passenden Gegenständen. Auch ein Block und ein Handy fällt den Kindern noch ein – und ganz wichtig: der Presseausweis. Diesen haben auch die Kinder aus der Schmetterlingsgruppe gebastelt und tragen ihn voller Stolz an einem Band um den Hals. So können sie im Projekt „Taki“ unserer Zeitung zu richtigen Reportern werden.

200 Einrichtungen nehmen jährlich an „Taki“ teil

Jedes Jahr lernen rund 5000 Kindergartenkinder mit dem Projekt „Taki“ die Tageszeitung kennen. Dabei bietet es unzählige Ideen und Chancen für die Entwicklung von Sprach- und Lesekompetenz sowie Wege, die Welt zu entdecken. Ziel ist es, Kinder spielerisch mit Sprache, Schrift und Zeichen vertrautzumachen.

Projektredakteurin Ida Wittenberg erklärt, wie die Zeitung gedruckt wird. Foto: Lena Kopetz / Johanniter

Wie toll das gelingen kann, hat die Braunschweiger Johanniter-Kita „Die kleinen Murmeltiere“, eine von etwa 200 Einrichtungen, die sich am Projekt beteiligt haben, gerade gezeigt.

Im Rahmen des medienpädagogischen Projekts bekommen die Kinder drei Wochen lang täglich ihre Zeitung geliefert. Und auch, wenn die Kinder vielleicht noch nicht richtig lesen oder schreiben können, so können sie doch einiges mit den Zeitungsseiten anstellen.

VW Belegschaftsstiftung und Phaeno unterstützen das Projekt

„Wir haben ein Zeitungsbad genommen – dafür hat Tobi die Zeitungsschnipsel über uns ausgeschüttet“, erzählt Mika, eines der Kinder aus der Schmetterlingsgruppe und holt dann auch gleich noch sein Taki-Memory hervor. „Das haben wir aus dem Kinderheft ausgeschnitten und können jetzt damit spielen“, weiß Mika. Denn neben der täglichen Zeitung erhalten die Kinder zum Start des Projekts auch ein Begleitheft. Darin enthalten sind viele weitere Aufgaben, die die Kinder bearbeiten können. Und auch Erzieher wie Tobi werden mit einem Begleitheft unterstützt.

Damit „Taki“ für alle Kinder in der Region kostenlos angeboten werden kann, stehen das Phaeno in Wolfsburg und auch die Volkswagen Belegschaftsstiftung als Partner an der Seite des Projekts. Ein Teil des Geldes, welches die Volkswagen Belegschaftsstiftung zur Förderung bereitstellt, stammt aus Sammleraktien. Es handelt sich dabei um entwertete Aktienurkunden aus den Jahren 1961 bis 1991 die als Sammleraktien etwa auf Betriebs- und Hauptversammlungen oder über die E-Mail-Adresse sammleraktien@volkswagen.de erworben werden können.

