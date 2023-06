„Zeitungswald“-Wettbewerb für Grundschulen startet

Grundschülerinnen und Grundschüler können am „Zeitungswald“-Wettbewerb teilnehmen. (Symbolbild)

Der Harz ist zum Symbol des Klimawandels geworden. Rasant, in wenigen Jahren, ist ein beträchtlicher Teil des Baumbestandes abgestorben oder in großer Gefahr. Es ist das Werk des Borkenkäfers, der vielerorts aus dem einstigen Wald ein tristes, kahles Stück Land voller Baumstümpfe hat werden lassen.

Unsere Zeitung hat mit den Niedersächsischen Landesforsten ein Pflanzgebiet ausgewählt, das wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern zu einem neuen Wald gedeihen lassen wollen. Ein Mischwald soll es werden – mit Buchen, Bergahorn, Spitzahorn, Weißtanne und Birken, der mit den veränderten klimatischen Bedingungen besser zurechtkommt als ein reiner Fichtenwald.

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Doch es geht um mehr als ums Aufforsten. Auch die junge Generation soll ein Verständnis für den Harz, den Klimawandel, die Waldbrandgefahr und das Waldsterben erlangen. Zusammen mit dem Projektpartner Achterkerke-Stiftung möchte unsere Zeitung daher alle Grundschülerinnen und Grundschüler zum „Zeitungswald“-Wettbewerb einladen. Der Wettbewerb soll Grundschülerinnen und Grundschüler dazu anregen, sich mit dem Thema Harz in all seinen Facetten auseinanderzusetzen. Die Jury ist gespannt auf Sammelaktionen, die helfen, den Harz aufzuforsten, Plakate, die die Geschichte des Harzes erzählen, die Waldtiere in den Blick nehmen oder einen Mischwald erklären – alles ist erlaubt.

Anmeldeschluss ist der 27. Juni 2023

Bis zum 27. Juni können sich Klassen mit ihren Ideen, Projekten, Plakaten und Aktionen bewerben. Bewerbungen können ab sofort unter: zeitungswald-harz@funkemedien.de eingereicht werden.

Die ersten drei Plätze erhalten als Gewinn für ihre Klasse einen Ausflug am 6. September in den Harz. Hier wartet ein spannender Tag mit Waldpädagogen der Landesforsten, einem Mittagessen in der Marienteichbaude und einem Abstecher ins Wildkatzengehege auf die Schülerinnen und Schüler. Über alle Projekte soll zudem berichtet werden.

Die Achterkerke-Stiftung ist als Projektpartner mit dabei

Eine Jury, bestehend aus Vertretern der Braunschweiger Zeitung und Mitgliedern der Achterkerke-Stiftung, wird alle Einsendungen begutachten und die besten Ideen, Projekte, Plakate und Aktionen auszeichnen. Die Gewinner-Klassen werden noch vor den Sommerferien informiert.

Alle Lehrkräfte finden als Vorbereitung für den Unterricht interaktive Arbeitsbögen zu den Themen Brandschutz, Klimawandel und Waldtiere zum kostenlosen Download auf unserer Website: www.braunschweiger-zeitung.de/zeitungswald.

