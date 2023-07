Hitzewochenende in Niedersachsen – Wettervorhersagen und Tipps

Mit Ferienbeginn kommt auch das Sommerwetter nach Niedersachsen: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes und der Wetterportale wird es am Wochenende wieder richtig heiß. Am Sonntag werden Temperaturen von bis zu 35 Grad in Braunschweig erwartet, am Samstag sind es immerhin 31, am Freitag sind es 27 Grad. In Wolfsburg, Salzgitter und den Landkreisen unserer Region wird es ähnlich heiß, auch im Harz wird es am Samstag und Sonntag über 30 Grad. Aber: Nach jetzigem Stand wartet auf die Region ein Super-Sonnenwochenende ohne Niederschlag.

Diese Tricks helfen gegen die Sommerhitze

Wie kommen wir am besten mit der Hitzewelle klar? Schon einfache Maßnahmen reduzieren die Wärme-Belastung auf den Körper, wie beispielsweise der DWD ausführt. Dazu zählen:

Die direkte Sonne besser meiden und sich nicht in den heißesten Stunden am Tag (mittags und nachmittags) draußen aufhalten – zudem besser im Schatten bleiben

Anstrengungen entweder in den frühen Morgen oder in den Abend verlegen

Ausreichend trinken – am besten elektrolythaltige Getränke wie etwa Säfte oder Mineralwasser

Auf Alkohol, Koffein und „schwere Gerichte“ besser verzichten

Nachts und morgens lüften – tagsüber die Räume am besten abdunkeln

Elektrogeräte und Lampen nur eingeschränkt nutzen und einschalten – sie sind eine Wärmequelle

Gerade in Städten kann sich die Wärme über den Tag stauen – das macht es gerade nachts schwierig, gut und ausreichend zu schlafen. Wir geben Ihnen einige weitere Tipps, wie Ihr Zuhause auch im Sommer möglichst kühl bleibt – und haben aufgeschrieben, wann in Niedersachsen Hitzefrei zum Tragen kommt.

Und wenn Sie frei haben: Wir zeigen Ihnen, wo Sie in der Region Braunschweig-Wolfsburg Badeseen zur Abkühlung finden.

