Auf dem Kornmarkt von Osterode gilt es eines der ersten Rätsel der Tour zu lösen. Die Herausforderung an dieser Stelle ist vergleichsweise gering. Hier müssen die Teilnehmer lediglich zählen.

Osterode. Ein Detektiv-Trail bietet in Osterode am Harz die Möglichkeit, die Stadt auf spielerische Art und Weise kennenzulernen. Am Ende lockt ein Schatz.