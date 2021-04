Bewerbungsphase startet: Eckensberger-Preis für Jungjournalisten

Talentierte junge Journalistinnen und Journalisten fördern und ihre Arbeiten würdigen – das ist Ziel des Nachwuchsjournalistenpreises der Eckensberger Stiftung. Zum siebten Mal vergeben die Hans und Helga Eckensberger Stiftung und die Braunschweiger Zeitung in diesem Jahr wieder den Eckensberger-Preis.

Ausgezeichnet werden hervorragende Beiträge von Journalistinnen und Journalisten, die am Beginn ihrer Laufbahn stehen. Eine Jury bestehend aus Mitgliedern der Eckensberger Stiftung und erfahrenen Redakteuren der Braunschweiger Zeitung wählt die Beiträge aus. Zum zweiten Mal werden zudem herausragende, digitale Multimediaprojekte gekürt.

Wer kann sich bewerben?

Die Ausschreibung richtet sich an Volontärinnen und Volontäre sowie Redakteurinnen und Redakteure in den ersten zwei Berufsjahren nach Abschluss der Ausbildung bei den deutschsprachigen Tageszeitungen der Funke Mediengruppe. Erstmals können sich auch freiberufliche Medienschaffende – wie etwa Blogger, Podcaster oder Filmemacher – aus dem Postleitzahlbereich 38 um den Eckensberger-Preis bewerben.

Die Hans-und-Helga-Eckensberger-Stiftung wurde am 1. März 1974 errichtet und ist der Erinnerung an den Zeitungsverleger und Chefredakteur Hans Eckensberger gewidmet. Sie wurde durch testamentarische Verfügung von Helga Eckensberger ermöglicht. Die Stiftung ist seit 1974 tätig. Sie fördert in unserer Region Projekte auf den Gebieten Kultur, Bildung, Ausbildung und Soziales. Als Preisgeld lobt die Stiftung für den Eckensberger-Preis insgesamt 3600 Euro aus – sowohl in der Print-Kategorie als auch in der Kategorie „Multimedia“ jeweils für den ersten Preisträger 1000 Euro, für den zweiten Preisträger 500 Euro und für den dritten Preisträger 300 Euro.