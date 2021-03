Einsatz für Erinnerungs- und Mahnkultur in Lehre

Erinnern statt Vergessen – dieses Motto treibt Uwe Otte seit fast 40 Jahren an, sich ehrenamtlich um die Aufarbeitung der NS-Zeit in der Gemeinde Lehre und insbesondere um die Geschehnisse in der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt (Muna) und die Schicksale der dort eingesetzten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zu kümmern.

Früh in seinem Leben hat Uwe Otte Wert und Bedeutung von Erinnerungs- und Mahnkultur erkannt. Schon als junger Erwachsener beschäftigte er sich mit der Muna-Geschichte, im Jahr 1983 stellte Otte einen ersten Antrag im Gemeinderat, im Muna-Eingansbereich eine Informationstafel aufzustellen. Sage und schreibe 33 Jahre später, nach diversen abgelehnten Anträgen und ihm stets aufs Neue entgegengebrachten Widerstand war es dann soweit – die Informationstafel „Mahnort Muna Lehre“ wurde aufgestellt, finanziert von der Braunschweigischen Landschaft, ideell unterstützt vom Ortsrat Lehre.

Otte setzt sich auch im Kampf gegen Rechtspopulismus ein

Als „authentischen Lernort“ bezeichnet Otte die noch bestehenden Überreste der Muna-Infrastruktur, in der bis zum 12. April 1945 mindestens 500 russische Zwangsarbeiter und auch Kriegsgefangene unter widrigsten Bedingungen und unter Mangelernährung leidend Tellerminen und Munition produzierten.

„In der Muna wird Geschichte erlebbar, begreifbar, es lassen sich Verbindungen in den Ort Lehre herstellen. Gleichzeitig kann nachdrücklich auf die Folgen des menschenverachtenden NS-Regimes hingewiesen werden“, erklärte Otte vergangene Woche im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, den zunehmenden Rechtspopulismus seit dem Jahr 2015, dem Jahr der Flüchtlingskrise, gewinnt das standhafte und ausdauernde Wirken Ottes an Aktualität und Bedeutung. So setzte sich der inzwischen pensionierte Berufsschullehrer auch mit Nachdruck dafür ein, dass im vergangenen Jahr in Wendhausen eine Info-Tafel zum Gedenken an Fritz Brandes aufgestellt wurde. Der Wendhausener Sozialdemokrat wurde von den NS-Schergen gedemütigt und inhaftiert, bewahrte aber stets Haltung und demokratische Überzeugung. Nach dem Krieg war Brandes dann der erste Landrat des Kreises Braunschweig.

Eine neue Dauerausstellung ist bereits anvisiert

Zur Muna hat Uwe Otte an Lektüre mitgewirkt und einen Informationsrundgang ausgearbeitet. Eine gemeinsam mit Jens Dürrkopf erarbeitete Ausstellung zum Themenkomplex „Muna und Zwangsarbeit“ war in Lehre im Rathaus zusehen und soll nun demnächst in der Oberschule Lehre gezeigt werden.

Die inzwischen Otte aus dem Rathaus und der Kommunalpolitik in Lehre entgegen gebrachte Unterstützung lobt der 64-Jährige ausdrücklich. Otte hat schon anderes erlebt: So wurde ihm aus dem Gemeinderat in den 1980er-Jahren ein „Hang zur Andersartigkeit“ bescheinigt und später wurden von Unbekannten seine Autoreifen zerstochen.

Doch Uwe Otte blieb stets standhaft und ein ebenso ausdauernder wie kompetenter und verlässlicher Arbeiter in Sachen Erinnerungskultur – nicht zuletzt motiviert durch fortwährende positive Rückmeldungen aus der Einwohnerschaft. Und das nächste Projekt ist schon anvisiert: eine Dauerausstellung in einem der alten Muna-Gebäude.